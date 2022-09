Zorana Arunović vredno trenira za SP u Egiptu

BEOGRAD – Trofejna srpska strelkinja Zorana Arunović nalazi se u jeku priprema za Svetsko prvenstvo, koje počinje 15. oktobra u Kairu.

Ona će na planetarnom šampionatu u Egiptu nastupati individualno i u konkurenciji miks parova sa Damirom Mikecom, a to će ujedno biti i prva prilika za osvajanje olimpijskih kvota za Pariz 2024.

„Sa treninzima smo počele poslednje nedelje avgusta“, kaže za Tanjug Jelena Arunović, dugogodišnji Zoranin trener, sa kojim je naša strelkinja osvojila čak 50 medalja u olimpijskim disciplinama na velikim takmičenjima.

„Posle trijumfa na Svetskom kupu u Čangvonu, koji je bio poslednji nastup u letnjem takmičarskom prozoru, bilo je dovoljno vremena za odmor. S obzirom na to da Zorana nije ove godine nastupala u disciplini malokalibarski pištolj, imala je dužu pauzu nego inače. Iako je to nova situacija, koja sa sobom nosi manji broj takmičarskih nastupa, sve svoje kapacitete smo usmerile ka podizanju preciznosti vazdušnim oružjem. To je dalo mogućnost da, u ovoj fazi karijere, ima više vremena za trening, oporavak i detaljniju pripremu za individualne i miks tim izazove“, objašnjava Jelena Arunović.

Iako je streljaštvo individualni sport, Jelena Arunović naglašava da se kombinacija individualnog rada i rada u grupi pokazala kao dobar izbor, što svakako njen sistem rada čini specifičnim.

„Iz tog razloga treninzima smo priključili Eleonoru Radulović iz Gornjeg Milanovca, juniorsku reprezentativku Srbije. Svojim rezultatima, u disciplini vazdušni pištolj, profilisala se u vodećeg mladog strelca, i verujem da će u narednim godinama uspeti da pokaže bar deo onoga što je svojim rezultatima nagovestila prethodne sezone. Znamo da je važno imati dobre primere u okruženju, i mišljenja sam da Zorana svojim pristupom, ozbiljnošću, disciplinom i poštovanjem saigrača to i jeste i da će uz nju Eleonora pravilno sportski sazrevati“, dodala je ona.

Jelena Arunović je najavila da će zavrsna faza priprema biti odrađena u Francuskoj.

„To je naša stara baza, prijaće promena okruženja i takmičarski treninzi sa najboljim seniorkama Evrope. Svoj dolazak su potvrdile, uz ekipu Francuske, i reprezentacije Nemačke i Italije, kao i Ukrajinka Olena Kostevič i Grkinja Ana Korakak“, istakla je Jelena Arunović.

„Mene očekuje povratak u Francusku u novembru, gde na poziv Streljačkog saveza Francuske, a pod pokroviteljstvom Ministrstva sporta Francuske, vodim stručno usavršavanje trenera koji će voditi njihovu selekciju na Olimpijskim igrama 2024. godine. Njihova federacija je jako ozbiljno pristupila tom projektu koji je započeo u junu 2022. i traje do septembra 2023. godine. Uz veći broj predavača iz Francuske, koji su eksperti u polju sportskih nauka, ja sam jedini stranac, i ponosna sam jer sam prepoznata kao stručnjak koji može da odgovori izazovu i unapredi specificno znanje njihovih trenera“.

Prioriteti u radu su sada drugačiji i za Jelenu i Zoranu, a trenutno su u prvom planu pripreme za nastupe u Kairu.

„Forma najbližih konkurenata će biti velika nepoznanica, ali kada smo nas dve prave, nema razloga za brigu. Otežavajuća je okolnost što su se pravila opet promenila i mislim da nema potrebe da objašnjavam koliko ta nekonstantnost utiče na trenere koji pridaju značaj svakom detalju. Ipak, srećna sam jer i nakon svega, tu kolebljivost i dalje smatram izazovom pa posvećujem mnogo pažnje adekvatnom modelovanju treninga“, zaključila je Jelena Arunović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.