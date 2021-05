Žreb za EP odbojkaša u Helsinkiju u četvrtak

BEOGRAD – Žreb za Evropsko prvenstvo u konkurenciji odbojkaša održaće se u četvrtak u Helsinkiju, saopštila je Evropska odbojkaška konfederacija (CEV).

EP za odbojkaše odigraće se od 1. do 19. septembra u Poljskoj, Češkoj, Finskoj i Estoniji, a žreb će se održati 27. maja od 17 sati u Finskoj, bez prisustva predstavnika zemalja učesnica zbog epidemioloških mera.

Na prvenstvu Evrope igraće Poljska, Češka, Finska, Estonija, Srbija, Slovenija, Francuska, Rusija, Italija, Ukrajina, Nemačka, Belgija, Holandija, Bugarska, Turska, Letonija, Slovačka, Crna Gora, Portugalija, Hrvatska, Severna Makedonija, Španija, Grčka i Belorusija.

Takmičenje po grupama će se odigrati u Krakovu (A grupa), Ostravi (B), Tampereu (C) i Talinu (D), mečevi osmine finala i četvrtfinala u Gdanjsku, u Poljskoj i Ostravi, u Češkoj, a polufinala, kao i meč za treće mesto i finale u Katovicama u Poljskoj.

Poznat je i sistem takmičenja, pa će EP početi 1. septembra utakmicama u C i D grupi. Utakmice u A grupi u Krakovu odigraće se od 2. do 8. septembra, u B grupi u Ostravi od 3. do 9. septembra, u C grupi u Tampereu od 1. do 8. septembra i u D grupi u Talinu od 1. do 9. septembra.

Utakmice osmine finala i četvrtfinala će se odigrati u Gdanjsku, u Poljskoj i Ostravi u Češkoj.

U osmini finala u Gdanjsku, 11. septembra će igrati (1) A 1 – C 4 i (4) C 2 – A 3, a 12. septembra (2) C 1 – A 4 i (3) A 2 – C 3.

Ostrava će 12. septembra biti domaćin mečeva (5) B 1 – D 4 i (8) D 2 – B 3, a 13. septembra utakmica (6) D 1 – B 4 i (7) B 2 – D 3.

U četvrtfinalu, 14. septembra u Gdanjsku igraće pobednici utakmica osmine finala (1) 1 i 4, odnosno (2) 2 i 3.

U Ostravi će 15. septembra u četvrtfinalu igrati pobednici mečeva osmine finala (3) 5 i 8, odnosno (4) 6 i 7.

Polufinalne utakmice, kao i meč za treće mesto i finale odigraće se u Katovicama u Poljskoj.

U polufinalu, 18. septembra, igraće pobednici četvrtfinalnih mečeva 1 i 4, odnosno 2 i 3.

Utakmice za medalje, finale i meč za treće mesto, odigraće se 19. septembra.

(Tanjug)

