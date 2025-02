Zvaničnik WADA: Sinerov slučaj bio je milion milja daleko od dopinga

Slučaj italijanskog tenisera Janika Sinera bio je „milion milja daleko od dopinga“, rekao je danas visoki zvaničnik Svetske antidoping agencije (WADA) Ros Vencel.

Prvi teniser sveta suspendovan je u subotu na tri meseca, nakon što je postigao nagodbu sa nadležnim antidoping vlastima.

Siner je prethodno oslobođen krivice i pored toga što je prošle godine u dva navrata pao na testiranju, kada je bio pozitivan na klostebol, ali se WADA žalila Sudu za sportsku arbitražu posle prvobitne odluke Jedinice za integritet tenisa da ne suspenduje Sinera.

WADA je tražila suspenziju do dve godine, ali je postigla dogovor o kazni nakon što je prihvatila da je italijanski teniser nenamerno kontaminiran zabranjenom supstancom i da nije nameravao da vara.

Sinerov slučaj podelio je svet tenisa, neki dovode u pitanje vreme i dužinu suspenzije, kako je Italijan uspeo da postigne dogovor i nedoslednosti između nedavnih doping slučajeva.

„Ovo je bio slučaj koji je milion milja daleko od dopinga. Naučne povratne informacije koje smo dobili bile su da ovo ne može biti slučaj namernog dopinga, uključujući mikro doziranje“, rekao je generalni savetnik WADA Ros Vencel za Bi-Bi-Si (BBC).

Vencel je odbacio tvrdnje o posebnom tretmanu i rekao da su uslovi suspenzije, za koje neki tvrde da će imati mali uticaj na Sinera, bili prikladni za slučaj i da nije uzet u obzir teniski kalendar.

Sinerova suspenzija stupila je na snagu 9. februara i trajaće do 4. maja, pa će on moći da igra na Rolan Garosu koji počinje 25. maja.

On nije igrao otkako je 26. januara u finalu Australijan opena pobedio Aleksandra Zvereva iz Nemačke.

„WADA je primila poruke od onih koji smatraju da je kazna previsoka i u nekim aspektima neki kažu da je to nepravedno prema sportisti, a drugi kažu da to nije dovoljno. Možda je to pokazatelj da, iako neće biti popularno kod svih, možda je to pokazatelj da je to prava kazna“, naveo je Vecel.

Srpski teniser Novak Đoković doveo je u pitanje pravičnost postupka i rekao da postoji favorizovanje vrhunskih tenisera, dok je Švajcarac Sten Vavrinka napisao na društvenoj mreži X: „Više ne verujem u čist sport“.

„Kada posmatramo ove slučajeve pokušavamo da ih sagledamo tehnički, operativno i to ne radimo sa strahom od toga šta će javnost, političari ili bilo ko reći“, rekao je Vecel.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com