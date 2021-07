Zverev zapretio Đokoviću i odbrusio Bekeru

Nemački teniser Aleksander Zverev izjavio je da je spreman da se suprotstavi Novaku Đokoviću na Olimpijskim igrama u Tokiju i usput odbrusio čuvenom Borisu Bekeru.

Zverev će biti jedan od retkih potencijalno pravih izazova za Đokovića na Olimpijskim igrama, od kojih su velikani – kao što su Rafael Nadal, Rodžer Federer i Dominik Tim – odustali.

Dvadesetčetvorogodišnji Nemac, koji je Novaka pobedio dvaput u osam duela, veruje da u Tokiju ima šansu.

„Ja uvek mislim da sam spreman da se suprotstavim Novaku. Protiv njega morate da imate inicijativu u razmenama“, rekao je Zverev.

Pored Novaka i Saše, za titulu u Tokiju će konkurisati i Danil Medvedev i Stefanos Cicipas, pored ostalih, dok će čudo pokušati da napravi Endi Mari.

Ono što je jedino trenutno jasno je da je predstavnik Srbije prvi favorit za zlatnu medalju, a ko mu je najveći izazivač ostaje za videti.

Zverev je posle polufinala Rolan Garosa imao loše izdanje na travi, pošto je izgubio u osmini finala Halea i četvrtom kolu Vimbldona, o čemu je govorio njegov sunarodnik Boris Beker.

„Mora da prestane da pravi iste greške, jer ih on ponavlja na svakom Grend slemu. U bitnim trenucima meča on je previše pasivan, stoji iza osnovne linije i nada se da će protivnik pogrešiti. To možda jeste dovoljno protiv slabije rangiranih igrača, ali oni bolji ne prave takve greške“, rekao je bivši trener Novaka Đokovića.

Adria Tour players (Djokovic, Zverev, Dimitrov, Rublev, Coric) and Zadar event director Ivanisevic during today’s basketball game. 📷SportKlub pic.twitter.com/CttkGzrHnB — Michal Samulski (@MichalSamulski) June 18, 2020

Zverevu se nije svidelo šta je sedmostruki Grend slem šampion imao da kaže, pa mu je poslao oštar odgovor.

„Boris i ja se znamo nekoliko godina, dobro znamo šta mislimo jedan o drugom. Znam šta on misli i nisam iznenađen, ali me to ne interesuje. Cilj mi je da donesem zlato Nemačkoj na Olimpijskim igrama i naporno se spremam za to“, odbrusio je peti teniser sveta.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.