Zvezda bez Mitrovića večeras protiv Baskonije

VITORIJA – Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20.30 sati igraju protiv Baskonije na gostovanju u 10. kolu Evrolige.

Zvezda posle pobede u prvom ovosezonskom duelu sa Partizanom u Španiji očekuje duplo kolo prvo potiv Baskonije, pa protiv Real Madrida u četvrtak.

„Imamo danas trening i put za Baskoniju i već sutra meč, a posle toga idemo u Madrid na duel protiv Reala. Naravno, to kratko vreme koje imamo koristimo da se upoznamo sa ovim što je potrebno za meč i da se trudimo da budemo dobri u tom duelu“, rekao je trener Dejan Radonjić.

Crnogorski stručnjak Duško Ivanović smenjen je danas sa mesta trenera Baskonije, a na njegovo mesto postavljen je Hrvat Neven Spahija.

„Po poslednjoj informaciji koje smo dobili, došlo je do promene trenera Baskonije. Tim koji će sa svojim kvalitetima naravno na parketu dati sve od sebe da nas savlada i da dođu do bodova. Mi ćemo pokušati da napravimo najbolju moguću pripremu i da pružimo koliko je to moguće u tom duelu“, rekao je Radonjić.

Zvezda je bez povređenog Luke Mitrovića otputovala u Španiju.

„Na put idemo bez Mitrovića, on je dobio eroziju rožnjače juče posle meč, zbog udarca prstom. Pokušaćemo to da nadomestimo koliko je to moguće“, rekao je Radonjić.

Košarkaš Dejan Davidovac kaže da će promena trenera uticati na igru sutrašnjeg rivala.

„Posle bitne pobede, a svaka u derbiju je važna, očekuje nas ponovo dupla nedelja. Nije prva u rasporedu, ali nije lako posebno aato imamo dva gostovanja u Španiji. Baskonija je u lošem ritmu u poslednjih nekoliko utakmica, ali promena trenera će siguro doneti neke promene i u igri i biti šok terapija. Mi smo u dobrom ritmu kao tim i dalje nam nedostaju neki igrači koji su povređeni, sada nedostaje i Luka. Tražimo se još uvek, nismo bili u punom sastavu, polako idemo utakmicu po utakmicu“ rekao je Davidovac.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.