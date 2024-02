Zvezda osvojila Kup Radivoja Koraća

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su trofej u Kupu Radivoja Koraća pošto su u finalu završnog turnira u Nišu pobedili Partizan sa 85:79 (15:18, 28:26, 25:19, 17:16).

Crvena zvezda je osvojila svoj deseti trofej u Kupu Radivoja Koraća, odnosno ukupno 13. u nacionalnom kupu.

Crveno-bele su do pobede vodili Rokas Gedraitis sa 17 poena i Miloš Teodosić sa 16 poena, Džoel Bolomboj je dodao 14, Nemanja Nedović meč je završio sa devet poena, dok su Luka Mitrović i Branko Lazić postigli po osam.

U redovima Partizana najbolji su bili Zek Ledej sa 24 i Kevin Panter sa 20 poena, Džejms Naneli je ubacio deset, a Aleksa Avramović devet poena.

Partizan je bolje počeo utakmicu i poveo sa 16:7, ali je Zvezda sa šest vezanih poena prišla na minus tri. Crno-beli su na prvi odmor otišli sa tri poena prednosti (18:15), da bi poenima Pantera i Avramovića na startu druge deonice stigli do prve dvocifrene prednosti (25:15).

Crno-beli su čuvali prednost sve do finiša druge četvrtine kada se razigrao Gedraitis i sa deset poena doneo crveno-belima vođstvo od 43:41. Ipak, Partizan je na veliki odmor otišao s vođstvom pošto je prvo poluvreme trojkom zatvorio Ledej – 44:43.

Zvezda je u trećoj deonici uglavnom bila u prednosti, u tri navrata je imala plus sedam, ali je Partizan odgovarao trojkama Ledeja koji nije dozvolio crveno-belima da se više „odlepe“.

Crveno-beli su na poslednji odmor otišli sa pet poena prednosti (68:63), da bi na polovini četvrte četvrtine stigli do i do plus devet (77:68) posle serije od 7:0.

Usledila je serija Partizana od 6:0 kojom su crno-beli prišli na tri poena zaostatka (77:74), nakon čega su propustili nekoliko napada da još više priđu ili izjednače. Umesto toga, Zvezda je u poslednji minut finala ušla sa pet poena prednosti i sačuvala je za novi trijumf u domaćem kupu.

(Beta)

