Zvezda podnela tužbu: Vratiti ABA ligu u zakonske okvire

BEOGRAD – Košarkaški klub Crvena zvezda podneo je tužbu Trgovačkom sudu u Zagrebu, koji je stvarno i mesto nadležan prema mestu registracije ABA LIGA j.t.d, kojom zahteva poništavanje odluka Skupštine ABA lige, koje su u suprotnosti sa osnivačkim aktima ABA lige jtd.

Kako se navodi, cilj tužbe i namera KK Crvena zvezda mts nije da ABA liga j.t.d. prestane da postoji, već da se otklone ništavne i nezakonite odluke, a da ABA liga uskladi svoje poslovanje i odluke u skladu sa zaključenim Društvenim ugovorom – odnosno osnivačkim aktom i Zakonom o trgovačkim društvima Republike Hrvatske.

„Košarkaški klub Crvena zvezda i njeni predstavnici su od 2015. godine na svim sednicama skupštine i predsedništva ABA lige konstantno insistirali na uređenju i usklađivanju rada ABA lige sa Društvenim ugovorom i odredbama Zakona o trgovačkim društvima i permanentno dobijali uveravanja da će se ti postupci pokrenuti i sprovesti u skladu sa pozitivnim propisima, ali do dana podnošenja tužbe to nije urađeno“, navodi se u saopštenju crveno-belih.

Košarkaški klub Crvena zvezda, kako se navodi, kao savesna i zakonita strana ne može dati podršku ništavim i nezakonitim odlukama ABA lige i bio je prinuđen da pokrene tužbu, koja je u interesu svih članova ABA lige, kao i same ABA lige kao organizacije, jer vodi ka usklađivanju poslovanja ABA lige sa odredbama Društvenog ugovora i pozitivnim međunarodnim zakonskim propisima.

„Verujući pojedinim ljudima u ligi koji su nadležni za te poslove, njihovoj (ne) odgovornosti, ali i živeći u zabludi da su svi u ligi svesni ozbiljnosti situacije i da su ova pitanja od suštinskog značaja za rad i opstanak ABA lige, nadali smo se da će ta pravna pitanja biti rešena. Na našu veliku žalost, do dana podnošenja tužbe to nije urađeno. To praktično znači da sve odluke koje je donela skupština i predsedništvo ABA lige u predhodnom periodu , a naročito od 01.07.2019. godine su ništavne i kao takve nemaju pravnu snagu“.

U društvenom ugovoru ABA lige koji na žalost nije menjan već godinama i koji je i dalje na snazi, kao klubovi osnivači i članovi Skupštine sa pravom glasa i dalje se vode klubovi koji su igrali u ligi 2015. godine; sezona 2015/2016?

„KK Crvena zvezda mts kao jedan od osnivača i temelja ove lige, koja je od velikog značaja za košarku u regionu, ali i kao klub koji ne želi da daje podršku i učestvuje na Skupštinama koje donose nezakonite odluke, jednostavno nije imao drugog izbora. Smatramo da je ova tužba u interesu celokupne ABA lige jtd i svih klubova u njoj jer vodi ka usklađivanju poslovanja lige sa odredbama Društvenog ugovora, i u skladu sa Zakonom“.

Iz Zvezde poručuju da vremena više nema, među brojnim ispitima na kojima se našla ABA liga jtd ove takmičarske sezone, ovaj je najveći.

„KK Crvena zvezda podseća da već mesec dana čeka odgovor na nekolicinu vrlo važnih dopisa. Počev od onog – kada će biti doneta bilo kakva odluka vezana za neodigranu utakmicu 13. kola u Podgorici na koju naš klub opravdano nije otputovao. Takođe, nema nikakve reakcije ni na dopis KK Olimpija Cedevita vezanog za sporne situacije tokom tajm auta na utakmici u Ljubljani, izbora direktora i sportskog direktora ABA lige koji ne mogu da stupe na dužnost upravo iz razloga iz koga se i podnosi ova tužba – jer ta odluka nema pravnu snagu! Zato je krajnje vreme da svi počnu da rade isključivo u interesu lige, a oni koji to ne žele, neka to javno i kažu“, zaključuju iz Zvezde.

(Tanjug)