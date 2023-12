Zvezda protiv Efesa do četvrte pobede u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradskoj areni Efes sa 97:83 (22:21, 21:28, 29:21, 25:13) u 11. kolu Evrolige.

Najzaslužniji u Zvezdi za trijumf bili su Nemanja Nedović sa 23 poenom i Luka Mitrović sa 19 poena i sedam skokova. Džoel Bolomboj dodao je 13, dok je Jago dos Santos postigao 15.

U ekipi Efesa istakao se Šejn Larkin sa 21 poenom, dok je Vil Klajburn postigao 17.

Zvezda je 15. na tabeli sa četiri pobede i sedam poraza, dok je Efes na deobi 11. s pet trijumfa iz 11 utakmica.

Meč u Beogradskoj arenu koja nije bila ispunjena do poslednjeg mesta, ali uz opet veliku podršku s tribina bio je vrlo promenljivog ritma i pre svega napadačko nadmudrivanje.

Zvezda je ipak imala više problema u organizaciji napada i više izgubljenih lopti, dok je Efes i u nekim situacijama posle težih rešenja za realizaciju dolazio do skokova u napadu, iako je jedna od lošijih skakačkih ekipau Evroligi, te dolazio do lakih poena.

Prva četvrtina se igrala poen za poen, Mitrović je bio vrlo raspoložan u domaćem timu, dok je Klajburn s druge strane predvodio Efes koji je u finišu prvog poluvremena stigao do najveće prednosti od devet poena. Zvezda je ipak do poluvremena uspela da smanji na šest poena zaostatka, a imala i priliku da dođe do minus četiri, međutim, Nedović nije pogodio polaganje uz zvuk sirene.

Treća deonica donela je potpuni preokret, iako su Zvezdi zbog dodirivanja sudije i protesta dodeljene dve tehničke greške posle kojih je Larkin bio precizan s linije za slobodna bacnja.

Podrška s tribina podigla se na znatno viši nivo, usled spornih sudijskih odluka, a najaslužniji za preokret bio je Nedović koji je u preokretu postigao 14 poena i odveo Zvezdu do plus sedam – 68:61.

Efes je u finišu treće četvrtine uspeo da smanji zaostatak i priđe na posed razlike, ali su crveno-beli na početku poslednje deonice adekvatno odgovorili i došli do vođdstva od 78:70.

Igralo se koš za koš u nastavku, a Zvezda je posle dve dobre odbrane i poena Bolomboja uspela da dođe do dvocifrene prednosti – 88:77 na dva minuta i 32 sekunde do kraja do kraja, te praktično rešila meč.

(Beta)

