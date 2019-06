Zvezda sa navijačima proslavila titulu na Malom Kalemgdanu

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde proslavili su večeras titulu šampiona Srbije sa navijačima na Malom Kalemagdanu.

Uz navijačke pesme, vatromet, baklje i petarde, crveno-beli proslavili su petu titulu nizu, a ukupno 20. u istoriji kluba.

Iz tog razloga Crvene zvezda, dodaće drugu zvezdicu, koju će igrači od sledeće sezone nositi na dresovima.

Kapiten šampiona Srbije Branko Lazić zahvalio se navijačima koji su došli u velikom broju na proslavu.

Trener Milan Tomić poručio je pristalicama crveno-belih da su imali veliku ulogu u svim uspesima Zvezde ove sezone.

„Bez vas ne bismo uzeli ni Superkup, ni Aba ligu, ni našu ligu. Hvala na podršci, bili ste naš šesti igrač. Sledeće godne idemo dalje, u Evroligu“, rekao je Tomić okupljenima na Malom Kalemegdanu.

Predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović istako je zadovoljstvo što se večeras sa navijačvima susreo na Malom Kalemegdanu.

„Osvojili smo Superkup, Aba ligu…Imamo sjajnu sezonu iza nas zahvaljući treneru, stručnom štabu, ovim divnim momcima. Naravno, nešto smo i mi uradili oko toga. Ovaj grom što je udario, ako je to tačno, on je poslao Božiji poruku. A to znači da je Bog uvek na strani pravednika i on je na našoj strani. Hvala vam na podršci tokom cele sezone koja je bila teška i specifična“, rekao je Čović.

Crvena zvezda u četvrtoj utakmici finala Superlige pobedila je Partizan sa 76:75 i sa 3:1 u seriji postala šampion Srbije.

(Tanjug)