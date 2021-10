Zvezda u Tel Avivu do prve pobede u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u novoj sezoni Evrolige, pošto su večeras u Tel Avivu pobedili Makabi sa 75:61 (20:10, 15:17, 19:10, 21:24), u utakmici drugog kola Evrolige.

Zvezdu su do pobede vodili Nikola Kalinić sa 19 i Nejt Volters sa 17 poena, dok je Luka Mitrović upisao 12 poena i 11 skokova. Ognjen Dobrić je utakmicu završio sa osam poena, dok su Marko Simonović i Stefan Lazarević postigli po šest.

U redovima Makabija, koji je doživeo prvi poraz, najbolji je bio Skoti Vilbekin sa 18 poena, sve iz šuta za tri poena. Matijas Lesor je dodao 16, dok je Andjelo Kalojaro postigao devet poena.

Crveno-beli su sjajno počeli meč i poenima Kalinića, Voltersa i Davidovca su poveli sa 10:0, da bi Makabi svoje prve poene na utakmici postigao posle više od četiri minuta preko Nanelija.

Zvezda je igrala agresivno u odbrani do kraja prve deonice, jedino je Vilbekin pretio trojkama, pa je na prvi odmor otišla s dvocifrenom prednošću – 20:10.

Posle dve trojke Simonovića na startu druge četvrtine, Zvezda je stigla do tada maksimalnih plus 15 (28:13). Medjutim, Makabi je tu prednost, prednodjen Kalojarom, smanjio serijom 9:0 i stigao do 22:28.

Zvezda je na poluvreme otišla s vodjstvom 35:27, posle tri minuta igre u trećoj četvrtini ponovo je stigla do dvocifrene prenosti (44:32), da bi nakon dve vezane trojke Voltersa u finišu treće deonice i definitivno prelomila meč u Tel Avivu (54:37).

Izabranici Dejana Radonjića su u poslednjoj četvrtini stigli do maksimalnih plus 21 (67:46) i mirno su priveli meč kraju.

Košarkaši Crvene zvezde će u narednom kolu Evrolige dočekati Žalgiris, koji je novu sezonu počeo s dva poraza, dok će Makabi gostovati Milanu.

(Beta)

