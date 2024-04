Zvezda ubedljivo poražena od Efesa za kraj sezone u EL

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u gostima u Istanbulu od domaćeg Efesa sa 55:100 (11:15, 20:30, 13:31, 11:24), u poslednjem, 34. kolu Evrolige.

Dvocifreni kod Zvezde bili su Luka Mitrović, Rokas Giedraitis i Nemanja Nedović.

Efes je do pobede predvodio Elajdža Brajant sa 26 poena.

Zvezda je sezonu u Evroligi završila na 16. mestu sa 11 pobeda i 22 poraza.

Efes je pobedom obezbedio deseto mesto i plasman u plej-in Evrolige. Utakmica je bila značajna i za Partizan koji je porazom Zvezde izgubio šanse da stigne Efes po broju pobeda i 10. pozicije, i pred sutrašnju utakmicu sa Valensijom crno-beli su izgubili i teoretske šanse za plej-in.

Zvezda je večeras doživela svoj najubedljiviji poraz u Evroligi u klupskoj istoriji.

Obe ekipe su ušle nervozno u meč, posebno u fazi napada. U rastrzanoj igri uz dosta promašaja, izgubljenih lopti i pogrešnih dodavanja, za nijansu se bolje snašao Efes i prvu deonicu završio sa plus četiri 11:15.

O dekoncetrisanosti Zvezde u napadu govori i podatak da su crveno-beli u prvoj četvrtini imali osam izgubljenih lopti.

Zvezda je nastavila sa lošom igrom u drugoj deonici, i posle tri minuta igre Efes je stigao do plus devet 13:24, a trener Zvezde Sferopulos je morao da zatraži tajm-aut.

Zvezda je i posle tajm-auta nastavila sa lošom igrom i na četiri minuta pre kraja poluvremena imala 15 poena zaostatka 20:35, a nakon trojke Brajanta i nove, 14. izgubljene lopte Sferopulos je bio prinuđen da ponovo zatraži tajm-aut.

Efes je zadržao prednost do kraja poluvremena 31:45, a jedini raspoložen kod Zvezde bio je Luka Mitrović sa 10 poena i pet skokova.

Domaća ekipa je posle dva minuta igre u nastavku serijom 9:2 stigla do 21 poena prednosti. Zvezda je nastavila sa lošom igrom i na tri minuta do kraja treće deonice, posle još jedne trojke Brajanta, Efes je stigao do plus 25 (39:64) i već u tom trenutku rešio pitanje pobednika.

Na 30 sekundi do kraja treće četvrtine, nakon burnih protesta kod sudija, isključenje je zaradio Miloš Teodosić i morao je da napusti parket, a Efes je stigao do maksimalnih plus 32.

I pored rešenog pitanja pobednika i velike razlike, tenzije su se nastavile i u poslednjoj deonici, pa su posle sukoba isključenje zaradili i Džoel Bolomboj i Tarik Džons.

U rastrzanoj igri do kraja meča Efes je uspeo da sačuva ubedljivu prednost i stigne do pobede koja mu garantuje plej-in.

Efes će u plej-inu igrati protiv poraženog iz duela Virtus-Baskonija.

(Beta)

