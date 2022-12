Zvezda želi mladog fudbalera Vojvodine Jovana Miloševića

BEOGRAD – Fudbalski klub Crvena zvezda želi da angažuje talentovanog golgetera Vojvodine Jovana Miloševića, najboljeg strelca Evropskog šampionata za igrače do 17 godina.

Prethodnih dana pojavila se informacija da je Štutgart spreman da plati 600.000 evra, a prema informacijama Tanjuga Zvezda je spremna da „izjednači“ novčanu ponudu, plus da pošalje jednog igrača u Novi Sad.

Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić i predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić već su obavili razgivore i crveno-beli su spremni da plate 600.000 evra i u Novi Sad pošalju Petra Stanića (21), čija je trenutna vrednost na portalu Transfermarkt 700.000 evra i koji je imao solidnu polusezonu u dresu subotičkog Spartaka.

Milošević ima ugovor sa Vojvodinom do leta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.