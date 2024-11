Advokat Borović: Tragedija u Novom Sadu neće biti do kraja istražena, bezbednost garantovao Vučić

Advokat Borivoje Borović izjavio je danas da tragedija u Novom Sadu neće biti do kraja istražena jer je bezbednost Železničke stanice garantovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Borović je agenciji Beta kazao da je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu moralo da zatraži pritvor za osobe koje su direktno učestvovale u rekonstrukciji železničke stanice i nadstrešnice.

„Pošto se radi o državnom projektu u kojem je učestvovalo više laika, onda bi izvođenje na sud bilo koga ko pripada politici značilo da se radi o još jednom očiglednom slučaju mešanja političara u struku. Ova tragedija neće biti do kraja istražena, kao i nijedna do sada, jer ako je Železničku stanicu otvorio predsednik države Aleksandar Vučić, onda je on i ‘garantovao’ da je ona bezbedna“, istakao je advokat.

Komentarišući to da ni posle sedam dana od tragedije u kojoj je poginulo 14 osoba, a tri teško povređene nikome od saslušanih nije određen pritvor, Borović je rekao da je trebalo odrediti policijsko zadržavanje i pritvor za sve koji su učestvovali u tom projektu, a nisu ispoštovali pravila struke.

„Već je trebalo da budu pritvoreni predstavnici firme koja je izvodila radove, projektanti koji nisu ispoštovali pravila struke, predstavnici nadzornog organa, kao i ministar građevine. Goran Vesić je trebalo da bude saslušan kao osumnjičena osoba, a ne u svojstvu građanina, jer je ministarstvo na čijem je čelu bio finansiralo projekat. Samo u tom slučaju mogli bi da prihvatimo da se vodi klasičan krivični postupak i da će svi krivci odgovarati pred zakonom“, ocenio je on.

Prema njegovim rečima, predstavnici vlasti osluškuju reakcije javnosti, od čega će, kako je rekao, zavisiti tok istrage i utvrđivanje odgovornosti.

„Javnost, nažalost, obično zaboravlja činjenice nakon mesec dana. Ovo je samo jedan od već viđenih slučajeva zataškavanja krivičnog postupka kada su u pitanju predstavnici vlasti“, zaključio je Borović.

Rekonstrukcija stanične zgrade u Novom Sadu počela je u jesen 2021. godine, a radove je izvodio konzorcijum kineskih kompanija.

Kako je u oktobru 2021. saopštila Infrastruktura železnice Srbije, radilo se na obnovi prva tri stanična koloseka, izgradnji novog perona i nadstrešnice, dok je obnova stanične zgrade podrazumevala sanaciju podova, zidova i krova, energetsku sanaciju objekta i zamenu fasade i stolarije.

Železnička stanica je puštena u rad 19. marta 2022. godine, kada je u saobraćaj, usred izborne kampanje za opšte izbore, svečano puštena u rad i rekonstruisana pruga Beograd-Novi Sad.

Tada su iz Beograda u Novi Sad brzim vozom „Soko“ stigli predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban.

„Ne mogu da vam opišem koliko sam ponosan. Posle skoro 60 godina obnovili smo ovu stanicu“, rekao je tada Vučić, preneli su mediji.

(Beta)

