Profesorka Stojković: Na plenumima se intenzivno priča o ekspertskoj Vladi ili vanrednim izborima

Profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Biljana Stojković izjavila je danas da se na studentskim plenumima intenzivno priča o političkoj artikulaciji aktuelnih protesta, navodeći da smatra da bi vrlo brzo moglo da bude odlučeno po tom pitanju.

„Postoje varijante – ili će to biti ekspertska privremena Vlada, ili će to biti poziv na vanredne parlamentarne izbore. U svakom slučaju, šta god da bude artikulacija, mi znamo da (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić to neće dati“, rekla je Stojković za televiziju N1.

Stojković, koja je i kopredsednica stranke Zajedno koja se ujedinila sa Demokratskom strankom, ocenila je da prevremeni izbori trenutno nisu rešenje za Aleksandra Vučića i da će verovatno pokušati da prolongira situaciju.

Iz političkog ugla, ona smatra da ne bi trebalo izlaziti na izbore, s obzirom na iskustva sa manipulacijama vlasti na prethodnim izbornim procesima.

„Način na koji Aleksandar Vučić organizuje izbore je unapred izgubljen. On, kako imamo neke podatke, startuje sa pola miliona ili milion viška glasova za sebe, preko manipulacija biračkih spiskova. To je potpuni gubitak već unapred“, dodala je ona.

Sa druge strane, kako je dodala, ukoliko studenti pokrenu artikulaciju izbora, sa ili bez opozicionih stranaka, Zajedno i Demokratska stranka će svakako podržati bilo kakvu njihovu odluku ili univerzitetsku listu.

Ocenila je i da, ukoliko bude bilo „krađe“ na takvim izborima, da bi to mogao da bude veliki izazov za mir, i da bi se u tom slučaju mogli očekivati „veliki sukobi“.

„Bez obzira kako ta lista bude izgledala – univerzitetska, studentska, kako god, ako do toga (krađe na izborima) dođe, mislim da postoji velika opasnost od velikih nemira, što zavisi samo od Aleksandra Vučića, jer on ne može drugačije da dobije izbore, nego da ih krade“, navela je Stojković.

Govoreći o najavljenoj tužbi protiv Informera, zbog tvrdnji tog lista da grupa profesora, čiji je i ona deo, pravi političku organizaciju „Inicijativa 60“, ona je kazala da je to „apsolutna izmišljotina“.

„Neverovatno je, doduše, više i nije iznenađujuće da se potpuno iskonstruiše jedna vest od početka do kraja, kako bi iskonstruisali neprijatelje koji stoje na liniji fronta sa Aleksandrom Vučićem. Vučić zna da studenti ne žele upliv studentskih stranaka, tako da je bitno napraviti antagonizaciju studenata sada u odnosu na nas profesore“, dodala je Stojković.

(Beta)

