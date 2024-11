Advokat: Nezakonito, nehumano i neljudski je da je student već 20 dana u pritvoru

Advokat Marko Pantić izjavio je danas da je podneo Višem sudu u Novom Sadu žalbu na rešenje o određivanju pritvora Mihailu Mladenoviću, studentu privedenom posle protesta u Novom Sadu 5. novembra.

„Mihailo se tereti da je navodno bacao kamenice u pravcu Gradske kuće u Novom Sadu. Dubokog sam uverenja da im je mera pritvora određena nezakonito i nadam se da će on, Ivan Bjelić, kao i ostala četiri momka koja dele njihovu sudbinu, biti uskoro na slobodi i braniti se sa slobode“, naveo je advokat na društvenoj mreži Iks.

Mihailo Mladenović ima 20 godina, redovan je student druge godine Pravnog fakulteta u Novom Sadu, a prosečna ocena mu je 9,25, naveo je novosadski portal 021.

Njegov advokat je za taj portal rekao da nije bilo nikakve pravne potrebe da se studentu određuje pritvor.

„On je momak neosuđivan, student sa visokim prosekom. Ima dve sestre, ima bolesnog oca… On je sad tamo stavljen u osam kvadrata sa sedam-osam ljudi zbog toga što je bacio dva kamena. Nekom će to možda zvučati banalno, ali to je stvarno tako. Ja mislim da je to, pored toga što je nezakonito, i nehumano i neljudski“, rekao je Pantić.

On je kao „pravni skandal“ ocenio osnovu za pritvor vezanu za uznemirenje javnosti.

„Da li je javnost uznemirena zato što je pala nadstrešnica i pobila ljude ili je javnost uznemirena zato što su neki momci protestovali zbog toga. Uznemirio je javnost, time što je protestovao. Moje mišljenje je da je javnost više uznemirena time što je momak od 20 godina u pritvoru“, kazao je Pantić.

Po njegovim rečima, „drugi skandal“ je da se tim mladićima stavlja na teret krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, i to najteži oblik, gde je zaprećena kazna od tri do 12 godina dok nije priveden niko od maskiranih huligana koji su šipkama demolirali Gradsku kuću.

(Beta)

