Advokat Ninić: Istraga o Pandi tapka u mestu jer Vučić eksploatiše istinu za političke potrebe

Advokat Ivan Ninić izjavio je danas da tužilačka istraga o ubistvu šestorice i ranjavanju trojice mladića u kafiću „Panda“ u Peći 14. decembra 1998. tapka u mestu, kako bi se sačuvali pojedinci koji su u kontinuitetu od tada do danas bitni činioci rada službi bezbednosti.

Ninić, koji je pravni zastupnik porodica nastradalih dečaka, rekao je agenciji Beta da istragu svojim ponašanjem opstruiše i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jer, kako je ocenio, i u ovom slučaju neskriveno pretenduje da samo on ima monopol na istinu i da je ekspolatiše za političke potrebe.

Ninić je podsetio da je proteklo više od godinu dana od kada je Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu predložilo saslušanje Vučića, radi provere njegovih saznanja i „više zbunjujućih izjava“ koje je u vezi s ubistvom u „Pandi“ plasirao u medijima u poslednjih 11 godina.

„Bez obzira na činjenicu da je u dosadašnjoj istrazi saslušano oko 40 svedoka, utisak je da tužilaštvo ne sme da uputi poziv predsedniku države, što je poražavajuće za pravosudnu granu vlasti koja bi trebalo da demonstira samostalnost i nezavinost od upliva politike. Vučić jednostavno mora da bude saslušan zbog toga što reči koje je on izgovorio u javnom prostoru imaju posebnu težinu, jer ne samo da zadaju bol porodicama žrtava, već su takvog karaktera da ozbiljno uznemiruju javnost“, naglasio je advokat.

Dužnost svakog građanina, dodao je Ninić, a posebno visokog državnog funkcionera, kao što je predsednik Republike je da svoja saznanja o izvršiocima krivičnog dela teško ubistvo podeli s nadležnim tužiocem, a ne da posedstvom medija šalje „dimne signale“ ljudima nekadašnje službe državne bezbednosti da je u posedu informacija o zločinu u „Pandi“.

„Jedan svedok se poverio porodicama žrtava da mu je lično Aleksandar Vučić u svom tadašnjem kabinetu u zgradi Vlade Srbije pokazao dosije o stradanju dece u ‘Pandi’, uz komentar da je ‘Služba državne bezbednosti nacrtala ceo događaj’, ali nažalost, nije imao hrabrosti kasnije da to ponovi u svom iskazu pred tužiocem za organizovani kriminal“, rekao je Ninić.

Advokat je kazao da je kao punomoćnik oštećenih porodica u julu prošle godine predložio tužilaštvu da se u svojstvu svedoka saslušaju i tadašnji visoki funkcioneri Službe državne bezbednosti Jovica Stanišić i Franko Simatović, ali da ni oni do danas nisu saslušani.

Pre 26 godina, 14. decembra 1998, oko 20 časova, dvojica maskiranih napadača otvorila su paljbu iz automatskih pušaka na goste kafića „Panda“, među kojima je najviše bilo pećkih gimnazijalaca.

Ubijeni su Ivan Obradović (15), Zoran Stanojević 18), Vukota Gvozdenović (16), Svetislav Ristić (18), Ivan Radević (24) i Dragan Trifović (18).

Vladimir Lončarević (18) i Mirsad Šabović (34) su teško ranjeni, dok je lakše ranjen Nikola Rajović (18).

Porodice i javnost su do kraja 2013. godine verovali da su zločin počinili albanski teroristi, međutim u to ih je razuverio tadašnji prvi potpredsednik Vlade Srbije i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Aleksandar Vučić.

Vučić je od 2013. do 2018. godine u nekoliko navrata javno izjavljivao da taj zločin nisu počinili Albanci i da „gotovo zna“ šta se dogodilo kobne noći u tom kafiću.

Kao prvi potpredsednik Vlade Srbije i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Aleksandar Vučić je 28. decembra 2013. u emisiji „Teška reč“ na TV Pink rekao: „Zločin u ‘Pandi’ nisu počinili Albanci kako smo to do sada verovali, javnost će biti zgrožena kada se bude otkrila istina“.

Na konferenciji za novinare u Vladi Srbije, 11. decembra 2015, Vučić je rekao da je gotovo siguran šta se desilo u kafiću „Panda“.

„Bauljamo u mraku. Gotovo sam siguran šta se desilo u kafiću ‘Panda’, ali nemam dokaza. Nisam siguran da bi naši organi mogli da se ponose onim što su tada uradili“, kazao je Vučić.

I 12. septembra 2017. Vučić je izjavio da ima „određene informacije“ o tome šta se desilo u kafiću „Panda“ u Peći kada su ubijena šestorica srpskih mladića.

On je na konferenciji za novinare rekao da „određene informacije“ govore o, kako je naveo, mogućim počiniocima zločina, i da one „nisu saglasne s onima što je saopštavano“.

„Nisam tužilac i ne mogu da govorim o tome“, rekao je Vučić, dodavši da zna „šta je moguće da se dogodilo“.

Tada je rekao da i nadležni organi raspolažu „određenim informacijama“ o tom zločinu.

Vučić je i 1. novembra 2018. za TV Prva kazao da „imamo saznanja, a naši ograni tragaju za potpunim saznanjima“.

„Radimo sve i mogu da budu uvreni da istinu nećemo kriti. Bilo da je reč o Albancima ili Srbima“, rekao je on.

Nekoliko dana posle zločina, Državna bezbednost je uhapsila i za masakr u „Pandi“ osumnjičila grupu lokalnih Albanaca, ali su oni pušteni iz pritvora zbog nedostatka dokaza.

Potpredsednik Vlade Savezne Republike Jugoslavije zadužen za Kosovo i Metohiju Nikola Šainović je tada saopštio da je slučaj „Panda“ rešen.

Roditelji ubijenih mladića smatraju da zločin u „Pandi“ predstavlja državni teror par ekselans i više od deset puta su tražili da ih predsednik Vučić primi na razgovor, ali on i pored nekoliko javnih obećanja da će to učiniti, do sada nije razgovarao s porodicama.

„To što Vučić neće da primi porodice ubijenih dečaka, predstavlja ruganje žrtvama, kao i sprečavanje i ometanje dokazivanja“, rekao je Ninić.

Istraga o masakru u kafiću „Panda“ pokrenuta je tek u novembru 2015. godine u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

Do sada je saslušano oko 40 svedoka, ali optužnica nije podignuta. U međuvremenu je postupajući tužilac penzionisan.

