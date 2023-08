Advokat porodica nastradalih rudara: Očekujem podizanje optužnice za krivično delo

Advokat porodica rudara nastradalih u rudniku „Soko“ Bratislav Stojanović izjavio je danas da se privodi kraju prikupljanje dokaza po krivičnoj prijavi Mininstarstva rudarstva i energetike protiv 14 odgovornih lica i da očekuje do septembra, ili oktobra podizanje optužnog predloga za pogibiju rudara.

Stojanović je za agenciju Beta izjavio da „pozdravlja“ odluku Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu da podigne optužni predlog za privredni prestup protiv Javnog preduzeća „Resavica“ i dva odgovorna lica za nesreću koja se u rudniku dogodila 1. aprila prošle godine.

On je podsetio da je rudarski inspektor, nakon što se nesreća dogodila, utvrdio četiri nezakonitosti u radu rudnika „Soko“.

„Osnovna nezakonitost je da se ugalj eksploatisao bez pribavljenog rešenja nadležnog ministarstva za izvođenje radova i niško Osnovno javno tužilaštvo je zbog toga podnelo optužni predlog za privredni prestup. Očekujem da na osnovu ostalih nezakonitosti tužilaštvo podigne optužni predlog za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti“, istakao je Stojanović.

Prema njegovim rečima, za razliku od kazni za privredni prestup koje su novčane i iznose od milion i po do tri miliona dinara za preduzeće i od 200.000 do 300.000 za odgovorna lica, kazna za pomenuto krivično delo je zatvorska i može biti najmanje godinu dana, a najviše osam godina.

„Za razliku od porodica koje ne veruju da će optužnica biti podignuta, jer je tužilaštvo u Aleksincu već jednom odbacilo krivičnu prijavu, ja verujem, na osnovu do sada prikupljenih dokaza, da će ovoga puta optužni predlog biti podignut“, kazao je Stojanović.

On je rekao da je u aleksinačkom tužilaštvu do sada saslušano bezmalo 20 rudara koji su bili povređeni u rudniku, a za petak je zakazano saslušanje rudara koji je bio najteže povređen.

Zbog težine povreda koje je zadobio tokom nesreće, dodao je Stojanović, rudar će biti saslušan u njegovoj kući u selu Bovan.

Prema Stojanovićevim rečima, saslušan je rudarski inspektor i članovi komisije veštaka, kao i dispečer koji je u noći u kojoj se nesreća dogodila bio dežuran.

„Na osnovu svih prikupljenih dokaza došli smo do zaključka da su se mašine u jami, koje su bile podešene da se automatski isključuju kada je koncentracija metana veća od 1,5 odsto, te noći isključivale pet do šest puta. Na žalost, dežurni inženjer rudarstva nije reagovao. Da je naredio svim rudarima da napuste okno do nesreće ne bi došlo“, istakao je Stojanović.

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu potvrdilo je juče da je podiglo optužnicu za privredni prestup protiv Javnog preduzeća „Resavica“ njenog sadašnjeg v.d. direktora Saše Spasića i nekadašnjeg v.d. direktora Marka Vukovića zbog privrednog prestupa iz Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, potvrdili su u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu.

„Oni se sumnjiče da su rudarski radovi u rudniku „Soko“ izvođeni nakon isteka roka važenja poslednjeg odobrenja Ministarstva rudarstva i energetike, odnosno posle 31. marta 2019. godine“, kazali su u niškom tužilaštvu za agenciju Beta.

U niškom tužilaštvu su takođe kazali da se Privredni sud u Nišu oglasio nenadležnim i predmet je ustupljen Privrednom sudu u Kragujevcu.

Razlog ustupanja je to što je pravno lice „Resavica“ registrovano u Despotovcu.

Prilikom curenja metana u rudniku „Soko“, osmorica radnika treće smene stradala su na licu mesta, dok je njih 20 povređeno.

Stradali su Darko Zlatković (43), Nenad Trivunac (37), Petar Petrović (31), Radovan Grujić (47), Branko Čokorilo (57), Branislav Zlatanović (54), Bratislav Živković (59) i Bojan Stajić (34).

(Beta)

