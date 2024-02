Aleksić: Indicije iz Brisela da postoji veliko interesovanje za istragu o izborima

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i nosilac izborne liste „Srbija protiv nasilja“ Miroslav Aleksić je danas izjavio da su predstavnici te liste na sastancima u Briselu „dobili indicije“ da postoji „veliko interesovanje“ da se formira komisija koja bi sprovela istragu o decembarskim izborima u Srbiji.

„Važno je da je danas svima jasno šta se u Srbiji dogodilo: u Evropskoj uniji svi znaju da su izbori pokradeni i da nema uslova da se uopšte održe izbori“, rekao je Aleksić za televiziju Nova S – preneo je NPS u saopštenju.

Ocenio je da je danas objavljeni Konačni izveštaj Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o decembarskim izborima u Srbiji potvrda rezolucije Evropskog parlamenta i navoda domaće nevladine organizacije Crta i liste „Srbija protiv nasilja“ o „izbornoj krađi“.

„Ne dolaze posmatrači ODIHR-a ovde turistički da vide Srbiju, već sa nekom namerom i kada daju neki izveštaj i preporuke, država to treba da implementira. Država to ne radi jer im ne odgovara da građani svojom slobodnom voljom biraju ko će da upravlja državom, već pod pritiskom, krađom, kupovinom glasova i svim ostalim stvarima koje se dešavaju poput migracije birača“, ocenio je on.

Aleksić smatra da će izbori u Beogradu biti ponovljeni „ne jer režim nema većinu, jer su izbori pokradeni“, a da je priča o većini „predstava za građane i izgovor da se pobegne od priznanja da su uhvaćeni u krađi“.

„Kad će biti raspisani izbori i na koji način – to je u njihovim rukama, ali mi kao opozicija moramo učiniti sve da insistiramo na implementaciji stvari koje mogu u relativno kratkom roku da promene stanje izbornih uslova“, naveo je predsednik Narodnog pokreta Srbije.

U tom smislu, kratkoročne mere bi se odnosile – izjavio je Aleksić – na otvaranje medije za opoziciju, pre svega Radio-Televizije Srbije, a potom i revizija biračkog spiska u čemu bi, po preporuci ODIHR-a, učestvovali i opozicija i organizacije civilnog društva poput Crte.

(Beta)

