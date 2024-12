Aleksić (NPS): BIA štiti vlast, a ne državu

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da Bezbednosno informativna agencija (BIA) štiti samo vlasti Srbije a ne državu, te da Skupština Srbije, iako bi trebalo, nema nikakvog nadzora nad radom BIA.

On je za nedeljnik Radar kazao da je „BIA potpuno kriminalizovana, odnosno legalizovana kriminalna grupa kapuljaša, ljudi sa maskama i onih koji hapse poljoprivrednike, studente i profesore i štiti samo režim Aleksandra Vučića, a ne državu i to je potpuno jasno“, preneo je NPS.

Aleksić, koji je i član parlamentarnog Odbora za kontrolu službi bezbednosti je kazao da to telo koje je nadležno za nadzor nad radom bezbednosnih službi taj posao ne radi.

Kazao je kao i da je tokom čitavog ovog saziva Skupštine Srbije održane ukupno tri sednice tog odbora „od kojih je jedna bila konstitutivna, a preostale dve protokolarnog tipa“.

„Sa kolegama iz opozicije podneo sam zahtev za održavanje sednice Odbora gde je trebalo da analiziramo ponašanje i postupanje policije i bezbednosnih službi tokom protesta u Novom Sadu“, kazao je Aleksić.

Rekao je i da su „iako u (skupštinskom) poslovniku jasno piše da se sednica odbora mora održati ukoliko je zatraži trećina poslanika, dobili odgovor od predsednika odbora Igora Bečića da on to neće učiniti, jer smatra da za to nema potrebe“.

Prema njegovim rečima sistem je postavljen tako da više nema nikakve kontrole nad bezbednosnim službama.

Smatra da je u ovom trenutku potpuno jasno da službe „štite kriminal i protivustavno delovanje izvršne vlasti i mimo ovlašćenja proganjaju poljoprivrednike, studente i svakog ko se politički suprotstavlja režimu“.

„Sa druge strane, te službe ne rade ono što je njihov posao – zaštita države i građana Srbije“, kazao je lider NPS.

Kazao je da „iako je jedna od retkih dobrih praksi prethodnih saziva Skupštine Srbije, pre 2012. bila da se mesto predsednika Odbora za kontrolu službi bezbednosti prepušta opoziciji“, od dolaska SNS na vlast ona je zaboravljena i ukinuta.

„Sednice ovog odbora zatvorene su za javnost i njegovi članovi imaju obavezu da poverljive informacije ne dele ni sa kim, ali da oni nikakve konkretne informacije i ne dobijaju. Sve se svodi na čist protokol“, dodao je Aleksić.

Prema njegovim rečima, budžet službi je sve veći, a nepostojanje kontrole nad radom tih službi je apsolutno.

„Gledamo reprizu najgoreg doba Miloševićeve vladavine, kada je Služba bezbednosti i ubijala. Sledeća faza ovakve uzurpacije je da službe bezbednosti počnu da fizički uklanjaju lidere opozicije. To je, nažalost, nešto što možemo da očekujemo u narednom periodu“, kazao je Aleksić.

(Beta)

