Aleksić (NPS) pozvao predsednika Srbije da se izvini studentima

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić pozvao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se izvini studentima zbog izjave u kojoj ih je pozvao „da se ne svađaju i tuku oko novca zarad rušenja vlasti“.

Aleksić je novinarima u Beogradu tu izjavu predsednika Srbije, juče iz Švajcarke, oceni kao sramnu, te ukazao da „studenti koji su budućnost zemlje i bore se za pravdu i slobodu“ imaju puno pravo da protestuju.

„On (Vučić) je poput svojih političkih roditelja, Slobodana Miloševića, Vojislava Šešelja i Mire Marković, koji su devedesetih godina prošlog veka za studente govorili da su plaćeni i da su se prodali, juče rekao gnusnu laž“, kazao je on.

Predsednik NPS je pozvao Vučića ga da se izvini studentima i to je, kako je kazao, najmanje što može da uradi.

„Studenti su ti koji se bore za svoju zemlju i svoju budućnost i imaju potpuno pravo na to“, kazao je Aleksić.

Dodao je da studenti imaju pravo da budu članovi političkih oprganizacija i da im je to Ustavom i zakonom dozvoljeno.

„Jedini koji plaća u ovom trenutku neke batinaše, neke maskirane, koji dolaze da napadaju (građane na protestima) je upravo Vučić“, kazao je Aleksić.

Optužio je predsednika Srbije da je uspostavio „sistem plaćanja raznoraznih falangi“, te dodao da je on taj koji rade za strane interese.

„I ako je iko u ovoj državi strani plaćenk to je on i to smo mogli da vidimo u poslednjih 12 godina (od kada je Srpska napredna stranka na vlasti)“, kazao je Aleksić.

Rekao je da je i njega i NPS Vučić optužio da učestvuju u finasiranju studenata i njihovih protesta što je, kako je naveo, gnusna laž.

Smatra da bi Vučić, „kao što uvek pobegne sa televizijskog duela, tako pobegao i sa suda zbog svega što izjavljuje“.

(Beta)

