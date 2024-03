Alimpić (GIK): Vlada mora da imenuje novi Privremeni organ Beograda sa opozicionom većinom

Član Gradske izborne komisije (GIK) Zoran Alimpić izjavio je danas da, budući da nije konstituisana gradska Skupština nakon izbora u decembru prošle godine, Vlada Srbije mora da imenuje novi privremeni organ u Beogradu, kao i da je poslednji rok za raspisivanje ponovljenih izbora 3. april.

Alimpić je za televiziju N1 rekao da naprednjaci imaju nameru da postojeći privremeni organ do novih izbora nastavi da upravlja Beogradom, ali da to nije zakonito.

„Zakon o lokalnoj samoupravi je jasan. Ako se posle sprovedenih izbora ne konstituiše Skupština, Vlada imenuje privremeni organ, vodeći računa o sastavu izabrane skupštine“, rekao je Alimpić.

On je naglasio da bi u skladu sa voljom građana na izborima koji su održani u decembru prošle godine, novi privremeni organ trebalo da ima dva člana iz, kako je rekao „koalicije Vučić – Šešelj“, dva iz „Srbija protiv nasilja“ i jednog člana iz koalicije NADA.

Istakao je i da je Vlada to trebalo da uradi odmah posle 3. marta, kada je bio poslednji rok za konstituisanje Skupštine Beograda.

„Čim je istekao taj dan kada je Skupština trebalo da izabere predsednika, umesto te skupštine vlada treba da imenuje privremeni organ. Prethodni izbori su prethodni izbori i to više ne važi“, kazao je on.

Alimpić je naveo i da naprednjaci „očigledno lažu“ oko rokova za beogradske izbore, da ne bi primenili preporuke ODIHR.

„Postoji internet, svako može da pogleda svaki zakon. Naprednjaci očigledno lažu o nečemu što piše u zakonu. Nije poslednji rok 12. mart, rok je 30 dana od datuma kad je trebalo da bude konstituisana skupština, a to je bio 3. mart. Znači, poslednji rok za raspisivanje izbora je 3. april, a od raspisivanja do održavanja može da prođe 45 do 60 dana…60 dana – to je negde 2. juna i tada mogu da budu održani izbori potpuno zakonito“, rekao je on.

(Beta)

