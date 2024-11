Ambasador SAD u BiH: Izetbegović, kao i Dodik, podriva državne institucije i Dejtonski sporazum

Ambasador SAD u BiH Majkl Marfi je danas izjavio da lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović podriva Dejtonski mirovni sporazum i državne institucije, napadajući Sud BiH i odluke visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.

„Izetbegović i neki iz SDA govore o državnim institucijama i Kancelariji visokog predstavnika (OHR) onako kako o njima govori (predsednik Republike Srpske Milorad) Dodik“, rekao je Marfi u intervjuu za sarajevski list „Oslobođenje“.

Po njegovim rečima, „kada napadate državni Sud, jer vam se ne sviđa neka njegova presuda u krivičnom slučaju u koje su umešani kadrovi SDA zbog zloupotrebebe položaja, to podriva tu instituciju, kao što je i podrivanje Dejtonskog sporazuma kada napadate OHR i tražite njegovo zatvaranje, zbog nekih odluka visokog predstavnika“.

„Ne možete funkcionisati tako da su u redu presude za ljude koji vam se ne sviđaju, a nisu u redu one za ljude koji vam se sviđaju“, ocenio je američki ambasador.

Marfi je uporedio stavove Izetbegovića i Dodika, navodeći da Dodik tvrdi da je napadnut zato što je Srbin, kao što i Izetbegović, kada su on i SDA na udaru kritika, kaže da je to zato što su muslimani.

„Uopšte se ne radi o tome… Kada govorimo o endemskoj korupciji u BiH i o pretnji koju ona predstavlja za demokratiju u zemlji, napredak zemlje i za stanovnika, to je problem koji se odnosi na bilo koga ko je uključen u takve aktivnosti, bio to Dodik, Izetbegović ili (lider HDZ BiH Dragan) Čović“, rekao jeambasador.

Po njegovim rečima, neodgovorna retorika i kriminalno ponašanje ne mogu se pravdati pripadnošću nekoj etničkoj grupi.

Govoreći o predsedničkim izborima u SAD i optužbama Dodika da on radi protiv Srba jer pripada demokratama, Marfi je kazao da je on karijerni, profesionalni diplomata 34 godine, da nije član nijedne stranke, već državni službenik SAD.

„Moj posao je da sprovodim politiku američkog predsednika, ko god da je, i to sam radio sve vreme u BiH. To sam radio na svom poslu i u prethodnim godinama i tokom prve Trampove administracije, kada sam bio zamenik pomoćnika državnog sekretara u Birou za evropska pitanja“, kazao je on.

Po njegovim rečima, politika SAD prema BiH bila je i jeste dvostranačka jer je „za poslednjih 30 godina BiH imala podršku predsednika i Republikanske i Demokratske stranke, dakle podržavali su je i predsednik (Barak) Obama i (Bil) Klinton i (Donald) Trump i (Džozef) Bajden. To je podrška multietničnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bih“, naglasio je Marfi.

Dodao je da SAD žele da BiH bude integrisana u evroatlantske institucije, a preduslov za to je da ima efikasnu vlast.

(Beta)

