Analitičar: Ne treba trošiti narodnu energiju na besmislene šetnje

Politički analitičar Đorđe Vukadinović ocenio je večeras da organizatori protesta protiv iskopavanja litijuma i bora u Beogradu ne treba da ponavljaju greške prethodnih skupova i da se odluče za „preduge i besmislene šetnje koje su na kraju istrošile energiju naroda“.

„Upozoravam organizatore da ne ponavljaju grešku prethodnih organizatora i skupova – mislim na preduge, besmislene šetnje koje su na kraju istrošile energiju naroda… U redu je šetnja, verovatno i zbog toga što se ne može sagledati broj dok ih sve (okupljene) ne vidimo u koloni“, rekao je Vukadinović za televiziju N1, komentarišući šetnju do Gazele.

Vukadinović je ocenio da je skup bio vrlo uspešan, uprkos naporima vlasti da ga prikaže kao „zločinačko okupljanje“.

„Ne postoji tema koja nas više ne ujedinjuje ili bar većinu građana. Skup je bio vrlo uspešan uprkos strahovitoj, malignoj kampanji vlasti da ovo predstavi kao neko zločinačko okupljanje. Pa pogledajte, ovde su okolo ljudi sa malom decom, bebama u kolicima. Teško da se to, čak i uz propagandu koju ne treba potceniti, može predstaviti kao neko rušilačko okupljanje“, istakao je Vukadinović.

On je reakciju vlasti na proteste ocenio kao kombinaciju straha i bahatosti.

„Bahatost da to prebace na onu staru matricu – grupica, šačica rušitelja. Sad za jednu publiku kažu desnih, za drugu levih, za jedne kažu da to organizuju Rusi, za drugu stranu kažu zapad i CIA. Ali mislim da to ovoga puta nije prošlo kod građana“, rekao je.

Vukadinović je rekao da je skup bio impresivan, s obzirom da je Beograd u avgustu poluprazan.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.