Analitičari: ZSO težak teret za Kurtija, naredne godine mogući prevremeni izbori na Kosovu

Formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) predstavlja težak teret za premijera Kosova Aljbina Kurtija i može dovesti do raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora naredne godine, ocenio je kosovski analitičar Artan Muhadžiri.

On je za prištinsku agenciju Kosovapress ocenio da je Kurti u nezavidnoj situaciji šta god da uradi po pitanju formiranja ili odbijanja da formira ZSO.

Muhadžiri je dodao da je jedina alternativa odbijanju formiranja ZSO „izolacija Kosova“, pa bi po njegovim rečima, na osnovu novih okolnosti, trebalo da dođe do političke relegitimizacije.

„Asocijacija se pretvorila u neprevaziđen element i svaki gubitak vremena u njenom praktičnom ostvarivanju ide na štetu Vlade i države Kosovo. Alternativa je izolacija i nastavak kaznenih mera koje su trenutno na snazi“, kazao je Muhadžiri.

Dodao je da je Kurti, u vreme dok je bio na čelu opozicije, bio najveći protivnik formiranja ZSO, dok je sada kao premijer „shvatio“ da nema druge opcije da blokira proces, ali da može da ga odugovlači.

„I ova ideja mu je i dalje na štetu, jer prihvatio je, ili ne, biće posledica“, ocenio je analitičar.

Ukoliko Kurti prihvati formiranje ZSO, biće, po rečima Muhadžirija, posledica po politički moral, a ako to ne prihvati, „doći će do izolacije i svojevrsnog odbijanja saradnje i blokade evropskog puta za Kosovo“.

„Odbijanjem praktične realizacije Asocijacije, apsolutno se očekuju i novi izbori, jer bi bila potrebna nova konfiguracija, uzimajući u obzir nove okolnosti“, naveo je Muhadžiri.

Raspisivanje vanrednih parlamenatarnih izbora i po rečima univerzitetskog profesora Dritera Arifija, predstavlja realnu mogućnost.

Arifi je za KosovaPres ocenio da je Kurti sam sebe delegitimisao prihvatanjem formiranja ZSO zbog čega bi, kako je dodao, trebalo da se obrati građanima kao suverenu za novi legitimitet.

„Mislim da će doći do novih izbora jer vlast ima problem, jer se delegitimisala prihvatanjem Asocijacije. To nije loše, ali sada se mora tražiti glasanje za relegitimizaciju, i to ne samo od vlade, već moramo imati društveni konsenzus, jer ovde deo odgovornosti imaju i opozicione stranke, a ne samo vlast“, rekao je Arifi.

Ocenio je da je to „društveni i nacionalni problem“ gde odgovornost ne treba prepustiti samo Vladi.

„Vlada istina ima odgovornost, ali mora da pronađe mehanizme da ujedini (kosovske) albanske i društvene faktore kako da se ide napred“, rekao je Arifi.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.