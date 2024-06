Anđelković za Betu: Izbori su bili neregularni, opozicija da vrati mandate

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je da su jučerašnji lokalni izbori bili neregularni i da bi opozicija trebalo da vrati, kako je rekao, mrvicu osvojenih mandata.

Anđelković je agenciji Beta kazao danas da opozicija ne bi smela da se zadovolji time što je osvojila vlast u dve ili tri opštine.

„Svakog ko se zadovolji time što će imati po nekoliko lokalnih odbornika možemo smatrati za Vučićevog (Aleksandar) kolaboranta. Vučiću su potrebni opozicioni političari koji su spremni da se bore za lične mrvice, a ne za opštu stvar“, ocenio je.

Na pitanje da li posle lokalnih izbora može doći do jedinstvenog delovanja opozicije koja je izašla na izbore i one koja je bojkotovala, Anđelković je kazao da je za to uslov delegitimizacija lokalnih izbora i odbacivanje mandata.

„Zbog loših izbornih uslova i brojnih izbornih manipulacija od strane vlasti, jučerašnji izbori nisu bili ni regularni ni legitimni i zbog toga opozicija apslolutno ne bi trebalo da prihvati rezulate. Vučić je bio nezajažljiv i nije se ni potrudio da im nešto ozbiljno da. Opozicija ništa neće dobiti, a trajno će se osramotiti i diskvalifikovati pred biračima ako prihvate izbornu prevaru“, istakao je.

Šta god uradili pojedini opozicioni političari, dodao je, opoziciono biračko telo neće preći preko jučerašnje izborne prevare.

„Ovakvo nameštanje izbornih rezultata su uvod u političke procese koji će uskoro ponovo dovesti do izbora“, kazao je Anđelković.

Prema njegovim rečima, pokret Kreni-promeni koji je od opozicionih lista osvojio najviše glasova u Beogradu, ne bi trebalo da eksploatiše izborni rezultat.

„Izbori nisu bili fer, tako da ni Kreni-promeni nije mogao da postigne dobar rezultat. Birači nikog toliko ne žele ponaosob koliko žele da Vučić ode“, rekao je.

Za koaliciju „Biramo Beograd“, Anđelković je kazao da je i 12 odsto osvojenih glasova za njih nezasluženo.

„Zapanjen sam da su dobili 12 odsto glasova Beograđana. Veliki deo opozicionog biračkog tela ne može da shvati da su u martu govorili da se ne izlazi na izbore dok se ne promene izborni uslovi, a onda su preko noći promenili svoj stav. Ta koalicija je kažnjena od strane biračkog tela“, ocenio je analitičar.

Komentarišući to što su u Nišu i vlast i opozicija proglasili pobedu, Anđelković je kazao da su opozicionari u Nišu „borbeniji“ od kolega u Beogradu.

„Jedini način da se nešto postigne u Srbiji je da se opozicija okupi u borbi, a ne u kolaboraciji s režimom“, rekao je Anđelković.

Na izborima održanim u nedelju u skoro 90 gradova i opština, opozicija je proglasila pobedu u Nišu i na beogradskoj opštini Stari Grad.

U Nišu je pobedu proglasila i lista „Aleksandar Vučić-Niš sutra“.

Prema nepotpunim rezultatima iz izbornih štabova, u svim ostalim opštinama i gradovima najverovatnije neće doći do promene vlasti.

(Beta)

