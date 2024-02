Bajden nazvao Putina ludim kučkinim sinom, Kremlj kaže sramne izjave

Predsednik SAD Džo Bajden nazvao je ruskog predsednika Vladimira Putina „ludim kučkinim sinom“ u obraćanju sinoć na skupu sa donatorima za prikupljanje sredstava za svoju izbornu kampanju.

Bajden je govorio o klimatskim promenama kada je ubacio i kritiku Putina.

„Imamo lude kučkine sinove kao Putin i drugi, i stalno moramo da brinemo o nuklearnom sukobu, dok je egzistencijalna pretnja čovečanstvu klima“, rekao je sinoć Bajden.

On se obraćao donatorima u privatnom domu u San Francisku u okviru trodnevne akcije prikupljanja sredstrava za kampanju za predsedničke izbore u novembru kada će se kandidovati za drugi mandat.

Portparol Kremlja ocenio je danas „sramnim“ izjave američkog predsednika Bajdena, prenosi agencija Frans pres.

„To je ogromna sramota za SAD ako predsednik takve jedne zemlje koristi takav jezik, to je zaista stramno“, rekao je Dmitrij Peskov u videu koji je danas objavio novinar ruske javne televizije.

Bajden se sinoć osvrnuo i na izjave svog najverovatnijeg republikanskog rivala na izborima, bivšeg predsednika Donalda Trampa.

Tramp je uporedio sumnjivu smrt u zatvoru ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog sa svojim pravnim problemima u SAD. Tramp, koji je kažnjen sa 350 miliona dolara u sudu u Njujorku zato što je godinama lagao o svom bogatstvu u finansijskim izveštajima, to je nazvao „komunizmom ili fašizmom“.

„Neke od stvari koje ovaj čovek govori, kao to što se poredi sa Navaljnim i kaže da je on progonjen kao Navaljni zato što je naša zemlja postala komunistička zemlja. Ne znam odakle, dođavola, to dolazi“, rekao je Bajden.

Bajden je dodao da bi, da je on sam tako nešto izgovarao pre 10 ili 15 godina, svi mislili da bi trebalo da bude primljen u ludnicu.

(Beta)

