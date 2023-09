Bogdanović podneo tužbu protiv Aleksandra Vučića zbog povrede ugleda i časti

Generalni sekretar Instituta za evroatlantsku strategiju Kosova Boban Bogdanović podneo je danas Prvom osnovnom sudu u Beogradu tužbu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog povrede ugleda i čast.

Radi naknadne nematerijalne štete, Bogdanović traži od Vučića 300.000 dinara.

Bogdanović je tužio Vučića jer je predsednik Srbije na konferenciji za novinare 8. avgusta 2023. godine, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da je Bogdanović narko diler i da ima 13 presuda.

„Nije taj Bogdanović mnogo važan, on je samo Kurtijev potrčko na Kosovu, inače je bio narkodiler i sve i svašta, ima trinaest presuda nekih, pa ga oni drže za to i taj nam vodi proteste, odnosno on je vođa protesta, nije ni to bitno, bio je i ovaj drugi hrvatski državljanin Ponoš koji je isto izražavao to zadovoljstvo pismom onih kojih mrze Srbiju da budem sasvim otvoren i koji traže da priznamo i nezavisnost Kosova i odreknemo se Republike Srpske“, naveo je Vučić.

Bogdanović je najavio da će protiv predsednika Srbije podneti i tužbu pred međunarodnim pravnim institucijama.

„Ova tužba je pokušaj da se spasi moj život. Na toj konferenciji za novinare Vučić je pokušao da stvori atmosferu da sam ja narkodiler i da sam blizak kriminalnim krugovima. Kada bi mi se nešto desilo onda bi se te apsolutne neistine koristile kao objašnjenje onoga što mi se sprema. Ljudi iz bezbednosnih struktura su mi saopštili da je odlučeno da do kraja godine budem likvidiran, između ostalog i zbog dokaza koje sam ranije izneo o ubistvu Olivera Ivanovića“, rekao je Bogdanović agenciji Beta.

Bogdanović je ranije ispričao medijima detalje koje mu je preneo „blizak“ prijatelj iz grupe „Principi“ Veljka Belivuka o ubistvu Olivera Ivanovića.

(Beta)

