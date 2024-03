Borel: Krajnje vreme da Kosovo i Srbija prekinu napetosti i primene sporazum

Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel izjavio da je sada krajnje vreme da Beograd i Priština prekinu krizu i tenziju i pređu u novu evropsku eru, primenom sporazuma postignutim pre godinu dana, saopštila je danas Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).

„Sada je krajnje vreme da i Kosovo i Srbija prekinu sadašnji začarani krug kriza i tenzija i pređu u novu evropsku eru. Sporazum (o putu normalizacije i Aneksa za njegovu primenu) nudi bolju budućnost za građane Kosova i Srbije i celog regiona“, navodi se u sapštenju povodom godišnjice tog sporazuma.

Borel je rekao da EU od lidera Kosova i Srbije očekuje da pokažu odgovornost, viziju i liderstvo tako što će ostvariti napredak u primeni sporazuma bez daljeg odlaganja.

„To je prilika koju ne bi trebalo da propuste. EU je i dalje spremna da pomogne Kosovu i Srbiji u svakom koraku na tom putu, ali oni su ti koji moraju da preduzmu te korake i krenu napred“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, sutra se navršava prva godišnjica Sporazuma o putu normalizacije koji su Kosovo i Srbija zaključile u Ohridu u Severnoj Makedoniji.

Sporazum i aneks za njegovu primenu postignuti su posle nekoliko meseci intenzivnih pregovora uz posredovanje EU kako bi se pomoglo stranama da naprave iskorak u normalizaciji svojih odnosa.

„U vremenima neviđenog rata punog razmera na našem kontinentu, postizanje sporazuma koji obećava mir, stabilnost i dobrosusedske odnose bilo je značajno dostignuće“, ocenio je Borel.

Visoki predstavnik EU je dodao da su se prvi put tokom Dijaloga uz podršku EU, strane složile oko jasnih parametara koji definišu putanju procesa za normalizaciju njihovih odnosa.

Taj sporazum i njegova primena jasno će pokazati da je budućnost oba partnera u Evropskoj uniji, ocenio je Borel.

„Za žaljenje je što je uprkos velikim naporima EU i šire međunarodne zajednice, do sada došlo do veoma ograničenog napretka i Kosova i Srbije u sprovođenju obaveza koje su prihvatile ovim sporazumom“, rekao je on.

EU je više puta podsećala da je Sporazum u celini obavezujući prema međunarodnom pravu. Stoga, „svaki nedostatak primene ne samo da ugrožava evropsku integraciju strana, već i šteti njihovoj reputaciji kao kredibilnih i pouzdanih partnera“, dodaje se u saopštenju EEAS.

(Beta)

