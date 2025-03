Član UO RTS podneo prijavu zbog političkih poruka tokom takmičenja Pesma za Evroviziju

Član Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS) Predrag Azdejković saopštio je danas da je podneo prijavu Evropskoj radiodifuznoj uniji zbog više slučajeva slanja političkih poruka vezanih za studentske proteste u Srbiji tokom nacionalnog izbora za pesmu Evrovizije.

Azdejković je u saopštenju naveo da te poruke direktno krše pravila unije koja zabranjuju politički sadržaj tokom nastupa i time „ozbiljno dovode u pitanje regularnost i nepristrasnost takmičenja“.

On je u saopštenju kao primer naveo to što je pevačica Ana Ćurčin tokom nastupa podigla šaku obojenu crvenom bojom, što je simbol studentski protesta, zatim to što su članovi benda Kruz roundi podigli indekse u bekstejdžu, dok su članovi bendova Biber i Maršali nosili bedževe podrške studentima.

„Aleksandar Sedlar je tokom nastupa takođe pokazao simbol crvene šake, dok su članovi benda Gifts& Roses u bekstejdžu naduvavali crvene balone, aludirajući na protesni slogan ‘Pumpaj’, dok je video-vizual grupe Oxajo sadržao tekstualnu podršku studentskim anti-vladinim protestima“, naveo je detaljno Azdejković i dodao da je jedan od članova žirija pevao pesmu „Niška banja“, u znak podrške protestu koje je održan u tom gradu.

On je, takodje, kritikovao i stav supervizorke projekta „Pesma za Evroviziju“ Olivere Kovačević koja nije reagovala na te događaje.

„U prijavi sam zatražio od unije da istraži navedene incidente i razmotri moguće sankcije, izda formalno upozorenje RTS-u zbog propusta u organizaciji i kršenja pravila, kao i da obezbedi nepristrasnost i profesionalnost u budućim takmičenjima“, dodao je on.

(Beta)

