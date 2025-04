Danas u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa kišom

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južnih smerova, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura biće od devet do 14, a najviša u većini mesta od 19 do 23 stepena, osim u istočnoj Srbiji, gde će biti hladnije, od 10 do 15 stepeni.

U Beogradu će ujutro biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, a od sredine dana delimično razvedravanje uz sunčane intervale. Najniža temperatura biće oko 13 stepeni, a najviša oko 20 stepeni. Očekuje se i vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom, košavom.

Usled očekivane biometeorološke situacije savetuje se posebna pažnja osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenljivog raspoloženja, bolova u mišićima i pada koncentracije.

(Beta)

