Demostat saznaje: EPP sprečio raspravu o izborima u Srbiji

Verovatno neće biti nikakve rasprave o izborima u Srbiji sve dok u februaru ne bude objavljen finalni izveštaj međunarodne posmatračke misije, u kojoj su bili i predstavnici Evropskog parlamenta. Nije bilo dovoljno podrške poslaničkih grupa da se takva tema nađe na agendi plenarne sednice, naročito se tome protivila EPP, poručuje sagovornik Demostata iz Brisela.

Evropski parlament neće naredne sedmice raspravljati o izborima u Srbiji jer nije postignuta saglasnost poslaničkih grupa da to pitanje bude na dnevnom redu, saznaje Demostat nezvanično od izvora u Evropskom parlamentu. Kako objašnjava naš izvor, diskusijama o navedenoj temi najviše se protivila Evropska narodna partija (EPP), koja ima najviše poslanika u EP-u i iz čijih redova dolazi i izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik, ali i poslanici nemačke CDU, austrijske Narodne partije (OVP), italijanske „Napred, Italijo“ (Forza Italia).

Podsetimo, evroposlanik iz redova grupe „Obnovimo Evropu“ Klemen Grošelj izjavio je u utorak za N1 da će rasprava o izborima u Srbiji biti na dnevnom redu EP i pre finalnog izveštaja ODIHR-a, te da će evroparlamentarci reagovati i na napade predstavnika vlasti u Srbiji na članove misije ODIHR, posebno na Andreasa Šidera.

-Reagovaćemo i zbog reakcija srpskih vlasti prema kolegi Andreasu Šideru. To su neke stvari koje su uznemirile kolege i oni traže neku reakciju i siguran sam da će ona uslediti nevezano za finalni izveštaj. Takva reakcija je neprihvatljiva, jer kad počnete sa ličnim diskreditacijama pojedinaca koji su bili posmatrači u ime institucije kao što je EP, to u evropskoj politici nije dobro prihvatljivo. Članovi parlamenta to ne uzmaju kao napad na pojedinca nego kao napad na instituciju. To vodi i do političkih reakcija koje prevazilaze političke razlike između nas kao liberala, socijalista itd. Očekujem da će biti reakcija iz Evropskog parlamenta i da one neće ići u prilog Srbije i srpskih vlasti, poručio je Grošelj, koji je bio šef posmatračke delegacije EP na izborima u Srbiji, u razgovoru za N1.

S druge strane, Vladimir Bilčik izjavio je da ne treba predviđati međunarodnu istragu o izborima u Srbiji i da je na institucijama Srbije da otklone eventualne nepravilnosti koje su se dogodile.

“Ne predviđam i bilo bi neobično predviđati bilo kakvu međunarodnu istragu u kontekstu izbora”, izjavio je ovaj poslanik Evropskog parlamenta za Glas Amerike, prenosi Beta.

(Beta)

