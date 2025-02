Desetine hiljada ljudi na blokadama novosadskih mostova i na ulicama

Desetine hiljada ljudi se okupilo na blokadama novosadskih mostova i u okolnim ulicama, saobraćaj preko mostova je obustavljen.

U Novi Sad je stiglo i više od deset hiljada motocklista, najviše iz pravca Beograda. Kolone motociklista su prolazile najmanje 20 minuta na ulasku u Novi Sad, stvarajući veliku buku svojim motorima i praćeni ovacijama građana.

Na ulazu u Novi Sad, naročito iz pravca Beograda, formirale su se veoma dugačke kolone vozila koji ulaze u grad.

Blokadama su se pridružili i poljoprivrednici sa traktorima.

U blizini sva tri mosta preko Dunava u Novom Sadu građani kuvaju hranu za demonstrante.

Kod Mosta slobode ima najviše štandova sa hranom, a u blizini je nameštena i bina sa koje će se odvijati program koji su osmislili studenti u blokadama.

U Limanskom parku u blizini Mosta slobode namešten je bioskop, zona za opuštanje, izložba radova srednjoškolaca, a pripremljeno je i drvo za ogrev i različita grejna tela na gas za nastupajuću hladnu noć.

Građani nose brojne transparente među kojima je i „Ovo nije protest, ovo je pobuna!“, „Živeti slobodno“, „Kad se neko nečem dobrom nadu“, i nebrojeni drugi, kao i mnogo podsmešljivih transparenata na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Atmosfera je opuštena, porodična i drugarska.

Na čelu kolone koja je došla na Most slobode nalazi se transparent „Na Slobodu po slobodu“.

Žeželjev i Varadinski most će biti blokirani danas od 15 do 18 sati, a Most sobode će biti blokiran 24 sata, do sutra u 15 sati.

Velike demonstracije se odvijaju pod parolom „1.2. na 3 mosta“.

Sa Radio-televizije Vojvodine (RTV) došli su brojni novinari i medijski radnici kako bi se pridružili demonstrantima. Oni su nosili transparent „Istinu u etar“.

Protest se organizuje povodom tri meseca od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 15 ljudi, a dvoje je veoma teško povređeno.

Datum protesta poklapa se sa Danom grada Novog Sada, 1. februarom, čime se – kako su studenti kazali – simbolično ukazuje na odgovornost i poziva na pravdu za žrtve.

„Simbolikom broja tri, građani iskazuju nezadovoljstvo zbog vremenskog perioda od tri meseca od tragedije za koju još uvek niko ne snosi odgovornost“, objasnili su organizatori.

Dodali su da je tragedija od 1. novembra 2024. godine „simbol neodgovornosti i nemara institucija“.

„Tri meseca nakon nesreće, odgovorni za ovu katastrofu još nisu identifikovani niti sankcionisani, što predstavlja veliki društveni problem i uzrok nezadovoljstva“, poručili su studenti.

Studenti su oformili radne grupe za organizaciju različitih aspekata protesta: grupu za redare, medija tim, kreativni tim, tim za transport, tim za grejanje, higijeničari, tim za logistiku.

I srednjoškolci se organizovano priključuju protestima, kao i neformalna mreža univerzitetskih profesora, asistenata i saradnika „Slobodan univerzitet“.

Studenti su objavili i mape kretanja građana do sva tri mosta a potom i do Mosta slobode.

Na Mostu slobode obezbeđena je brza saobraćajna traka, koja će služiti isključivo za prolazak vozila hitne pomoći prema medicinskim institucima u Sremskoj Kamenici, kao i vatrogasnih vozila.

U okviru redarskog tima postoji tim za pružanje prve pomoći.

Novosadski studenti i desetine hiljada građana dočekali su sinoć studente Univerziteta u Beogradu, koji su pešice stigli u Novi Sad, dočekani ovacijama.

Beogradski studenti su potom praćeni nepreglednom kolonom građana otišli na železničku stanicu i na mestu stradanja položili 15 venaca, suza sa belim cvećem.

Tada je održano i 15 minuta ćutnje za 15 žrtava tragedije u Novom Sadu.

Medijski tim studenata je najavio da će sve vreme uživo prenositi protest, a reporteri će biti studenti.

Prenos se može pratiti na linku https://uns.blokada.info.

Zbog Dana Grada, parking je u Novom Sadu danas besplatan.

(Beta)

