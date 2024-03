Đilas: Kraj režima SNS-a je blizu, svi će odgovarati

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je danas u skupštini Srbije da će godine vlasti koalicije radikala, naprednjaka i socijalista izučavati kao godine sramote i beščašća, ali da je kraj režima blizu.

On je na početku govora pročitao pesmu Naši dani koju je Vladislav Petković Dis napisao 1910. godine, a koja, kako kaže, danas najbolje opisuju vreme propadanja u kojem živimo.

„Koliko je vreme strašno, govori to što je za 12 godina vlasti SNS-a u Srbiji više od milion stanovnika manje, rodilo se najmanje beba, a da je vreme propadanja pokazuje i najveća inflacija, kao i to što nas je Aleksandar Vučić zadužio više nego Karađorđevići, Obrenovići, i sve vlasti do sada zajedno“, rekao je Đilas.

Osvrnuo se na izbornu krađu, kupovinu glasova, prijavljivanje desetina birača na lažnim biračkim mestima, o zatvorenosti medija, o RTSu koji ćuti ili sramotno izveštavao o protestima roditelja dece ubijene u Ribnikaru.

„I mi i posmatrači iz Evrope videli smo da su izbori bili neslobodni i ne odražavaju volju građana“, rekao je Đilas i dodao da se SNS bahato ponaša jer „misli da joj se može“.

Pozvao je vlast da prihvati predloge opozicije da se usvoje zakoni koji bi pomogli građanima.

„Svi znaju da je kraj režima SNS-a blizu samo vama niko nije rekao, ja vam kažem kraj je blizu, spremite se da odgovarate za sva zlodela koja ste počinili. Od vas milost nismo tražili ali vama koji ste kršili zakon nećemo je ni dati. O Ani Brnabić nisam rekao ni reč jer je nebitna, kao i ostali“, rekao je Đilas.

Ukazao je na govor predsednika Vučića koji je rekao da niko ne bi glasao za SNS kad on ne bi bio na listi, a oni su mu aplaudirali.

Na kraju je pitao kako je moguće da neko ko radi u državnom sektoru vozi preskupa kola, kupuje skupu garderobu, plaća školarine od plate i napomenuo da misli na Andreja Vučića.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.