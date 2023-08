Đilas: Samo su nam falsifikovane izjave falile, dobro je da se to zabrani

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je da je dobro što će sudeći po rečima Aleksandra Vučića, korišćenje veštačke inteligencije kako bi se kreirale lažne izjave, biti zabranjeno u Srbiji, kao i u ostatku normalnog sveta.

„Vidim da je mnogo onih koji kažu da je Aleksandar Vučić to odlučio jer se plaši da neko može falsifikovati njegov glas i pustiti preko mreža, svestan da bi svi njegovi birači poverovali da je to zaista i rekao. I što je još gore, niko ne bi mogao da ih ubedi da nije, da je to falsifikat“, naveo je Đilas.

Dodao je da razlog nije bitan, već da je bitno da se takve stvari više neće raditi na način kako je na televiziji Pink žrtva falsifikata bio on i Marinika Tepić.

„Živimo u potpunom ludilu, Srpska napredna stranka nam je ukrala normalnost, samo su nam falsifikati snimaka izgovorenih reči još falili. Zato je dobro što toga više neće biti“, rekao je lider SSP-a.

Vučić je danas na RTS-u izjavio da veštačka inteligencija ne sme da se koristi na način na koji je koristi vlasnik televizije Pink Željko Mitrović u snimcima o opozicionim političarima, i dodao da očekuje reakciju nadležnih organa.

Mitrović je prethodnih dana na svojoj televiziji više puta prikazao lažne snimke opozicionih političara i to nazvao satirom, zbog čega je Đilas najavio tužbu.

(Beta)

