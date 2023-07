Đilas: Vučićeva politika prema Kosovu je pogrešna, Kurti se ponaša kao lud čovek

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da je politika Srpske napredne stranke (SNS) i Aleksandra Vučića prema Kosovu i Metohiji bila pogrešna i da je Kosovo danas odvojenije od Srbije nego što je bilo pre 11 godina.

„Sve što radimo se uvek gleda kroz rezultat. A rezultat te politike je da je Kosovo danas, odvojenije od Srbije nego što je bilo pre 11 godina“, kazao je Đilas agenciji Beta.

Prema njegovim rečima, najdrastičnija posledica politike SNS-a i Vučića je to što je broj Srba na Kosovu na „istorijskom minimumu“ i što su „ugroženi na svakom koraku“.

Naglasio je da Srbi danas nisu ugroženi samo u južnom delu Kosova, već i u severnom gde su apsolutna većina.

„Srbi su pod pritiskom i Srpske liste i prištinskih vlasti, masovno se iseljavaju, nemaju posla, a na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici je popunjen broj studenata samo na Medicinskom fakultetu. Zaštitom srpskog stanovništva se bave ljudi iz kriminalnog miljea, koji su danas među najbogatijima u Srbiji“, istakao je predsednik SSP-a.

Istovremeno u režimskim medijima, dodao je, vodi se kampanja da se vlast bori za Kosovo, a „dali smo sve što smo mogli da damo i za zauzvrat nismo dobili ništa“.

„Najveći problemi su loš ekonomski, bezbednosni i politički položaj Srba na Kosovu, kao i njihov odlazak. Borba za očuvanje Kosova ima smisla dok naš narod živi na tom području. Nažalost, posle svake krize jedan broj naših ljudi se iseli s Kosova“, rekao je on.Na pitanje Bete da li država Srbija može da sačuva srpski narod na Kosovu i Metohiji, Đilas je kazao da se Srbija danas, kao i 1990. godine, nalazi na pogrešnoj strani i da bez zapadnih saveznika ne može mnogo da učini na zaštiti srpskog naroda na Kosovu.

„Besmislena je priča da Srbija može vojno da zaštiti Srbe na Kosovu. Tek kada položaj Srbije u svetu bude takav da nas svi uvažavaju i kada budemo deo evropske politike, moći ćemo na pravi način da pomognemo Srbima na Kosovu. Srbija je u poslednjih desetak godina potrošila za Kosovo više od osam milijardi evra, ali to Srbi koji tamo žive nisu osetili“, rekao je Đilas.

On smatra da bi sever Kosova trebalo pretvoriti u bescarinsku zonu u koju bi kompanije iz Srbije uz pomoć države investirale i otvarale radna mesta.

„Tim ljudima je za opstanak neophodan posao. Osim toga, država mora da uloži u Univerzitet i očuvanje naših svetinja. Suština je da se Srbima osigura egzistencija i da budu bezbedni“, ocenio je predsednik SSP-a.

Upitan kako vidi rešenje za sadašnju krizu na severu Kosova, Đilas je rekao da je napravljena „velika greška“ kada je, krajem prošle godine, odlučeno da Srbi napuste sve kosovske institucije.

„Trebalo je napustiti Vladu i Skupštinu Kosova, ali ne i lokalne samouprave i policiju. Zbog te odluke srpski narod je ostao bez zaštite, a vlast u srpskim opštinama su preuzeli Albanci sa tri odsto glasova. Rešenje je u novim izborima na kojima bi Srbi učestvovali i sasvim sigurno pobedili“, kazao je on.

Na pitanje da li bi na lokalnim izborima Srbi trebalo da učestvuju bezuslovno, Đilas je rekao da Zajednica srpskih opština (ZSO) mora da se formira.

„Na izbore se mora izaći jer ne postoji drugo rešenje. Bitno je da Srbi povrate lokalnu vlast, a onda, ako Priština ne ispuni preuzete obaveze oko formiranja ZSO i povlačenja specijalnih policijskih snaga, mogu da se podnesu ostavke i ponovo se uđe u izborni proces. Suština je da se ne sme dozvoliti da Albanci budu predsednici u opštinama sa srpskom većinom i da naši ljudi ne budu u kosovskoj policiji. Veoma je bitno i da ne ulazimo u sukobe sa Kforom“, ocenio je Đilas.Upitan koje su najveće greške koje je aktuelna vlast u Beogradu počinila u politici prema Kosovu, Đilas je kazao da su „ispod žita“ Prištini predati svi elementi državnosti Srbije.

„Briselski sporazum je sproveden tako što je Srbija ispunila sve obaveze, a Priština nijednu. Istovremeno, predstavnici vlasti u Beogradu su narodu pričali kako su, dok su se borili za srpske interese na Kosovu, morali da spavaju na patosu“, rekao je on. Naglasio je da međunarodna zajednica i kosovska vlada za protekle 24 godine nijednim projektom nisu pokazali interes da Srbi ostanu na Kosovu ili da se bar deo od 250.000 proteranih vrati u svoje domove.

Đilas je ocenio da za aktuelnu vlast u Srbiji, kada je u pitanju rešavanje pitanja Kosova i Metohije, prioritet ima lična, odnosno materijalna korist.

„Više puta smo od predsednika Vučića čuli da je gospodin Radojičić (Milan, potpredsednik Srpske liste) najveći zaštitnik Srba na Kosovu. Da li je normalno i logično da Radojičić i njegov partner Zvonko Veselinović dok brane Kosovo postanu najbogatiji ljudi u Srbiji“, zapitao se lider SSP-a.

Na pitanje kako ocenjuje politiku kosovskog premijera Aljbina Kurtija prema severu Kosova, Đilas je rekao da se Kurti ponaša kao „lud čovek“.

„Kurti stalno traži povod da dođe do novih incidenata i kriza. On nijednom nije pokazao da želi da Srbi ostanu da žive na Kosovu. Zauzeo je lokalne skupštine na dan kada je znao da su Srbi odvezeni na Vučićev miting. Kurti izaziva krize s ciljem da što više Srba napusti Kosovo. On je izgubio i podršku SAD koje su stajale iza projekta nezavisnog Kosova. Da imamo demokratsku i proevropsku vlast, naša pozicija bi, po pitanju Kosova, sada bila znatno bolja“, istakao je Đilas.

Naglasio je da on i Stranka slobode i pravde nikada ne bi priznali nezavisnost Kosova i da se zalažu za pomirenje srpskog i albanskog naroda i saradnju u svim oblastima.

„Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije, koji je pod patronatom Ujedinjenih nacija (UN) i Kfora već više od dve decenije. Ne vidim nijednog ozbiljnog političara u Srbiji koji je spreman da razgovara na temu priznavanja nezavisnosti Kosova. O eventualnom članstvu Kosova u UN-u odlučivaće članice Saveta bezbednosti (SB) i Skupštine UN-a. Takva odluka kroz SB neće moći da prođe u bližoj budućnosti“, zaključio je Đilas.

(Beta)

