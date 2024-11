Đukić ne očekuje radikalna rešenja i velike promene u američkoj politici prema Balkanu

Bivši diplomata Srećko Đukić izjavio je danas da ne očekuje nikakava radikalna rešenja i velike promene u američko spoljnoj politici prema Balkanu, posle pobede Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD.

On je kazao agenciji Beta da pobeda Trampa nije baš tako bila očekivana, pogotovu ne tako ubedljiva pobeda, te da je statistitka u SAD, za predsednčlku treku, pogotovu poslednjih dana, pokazivala tesan rezulata.

„Ono što nije pokazala ni statistika ni analitika jeste činjeica da je američko biračko telo radikalizovano kao što je radikalizovano i kod nas, kao i u mnogm drugim zemljama“, kazao je Đukić.

Rekao je da „to nije više ono biračko telo koje smo ranije znali i pozvali“, te da „sada obični ljudi žele da čuju radikalna obećanja i pozive i nemoguće stvari, a Tramp je, kao što se zna, velemajstor u tome kao pripadnik radikalnog krila Rublikanske stranke“.

„Te poruke su dobro sele u uši birača i dobro su se odrazile na glasačkim listićima…mislim da je to suština objašnjenja njegove pobede, pogotovu tako ubedljive, jer vidimo da je poenta u njegovoj izjavi posle izbora da Amerika sa njim ulazi u zlatno doba“, kazao je.

Napomenuo je da su te poruke nama (u Srbiji) nešto poznato i, kako je rekao, nešto što su građani dugo slušali.

„Uz to, on je, naravno, ponovio svoju parolu – Učinimo Ameriku ponovo velikom, a to je još jednom podstaklo ego američkog birača i donelo mu je jednu tako uverljivu pobedu“, kazao je.

Rekao je da predstoji da se vidi kako će Tramp ostvariti izborna obećanja, te ocenio da mu to svakako neće ići tako glatko, kao što se izobećavao, ni što se tiče spoljne, a ni unutrašnje poltike.

Smatra da će, po pitanju spoljne poltike, Tramp morati da se najviše koriguje upravo u tom domenu, jer, kako je ocenio, ništa od spoljno poličkih ciljeva ne može postići ako ne bude imao saveznike širom sveta.

Prema njegovim rečima, to su oni saveznici koje je odlazeća američka administracija počela da stvara u Tihom okeanu i oko Kine.

„On (Tramp) se toga ne može odreći jer Kina ostaje najveći izazov za SAD, a tom izazovu svakako ne može odgovorti samo kao predsednik SAD i trebaće mu saveznici i u Tihom okeanu, ali i u Evropi i NATO“, dodao je.

Đukić je kazao da očekuje da će Tramp korigovati svoju politiku prema EU i prema NATO i da će, kako je naveo, voditi daleko pomirljiviju i pragmatičniju politiku upravo zbog tih velikih ambicija koje ima na svetskoj mapi.

„Što se tiče Ukrajine, tu je već pokazano i dokazano da njegova priča o rešavanju tog ratnog sukoba za 24 sata zaista ‘ne pije vodu’ i on će morati tu da se dobro angažuje da ishoduje neko rešenje koje bi bilo prihvatljivo za sve strane“, dodao je.

Đukić smatra da Srbija i region neće biti u prvom planu buduće američke administracije.

„Što se tiče nas i regiona on naravno da neće biti u prvom planu a ni u drugom… i on će biti negde tamo u nekom trećem planu i doći će na red onda kada se nađe prostora u Trampovim planovima i njegovim daleko važnijim i krupnijim obećanjima“, dodao je.

Kazao je i da u tom pogledu ne očekuje nikakava radikalna rešenja i velike promene u američkoj spoljnoj politici prema regionu Zapadog Balkana, „odnosno Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine kao dve neuralgične tačke u našem regionu“.

„Ne verujem uopšte u nekakva radikalna rešenja ni na jednom ni na drugom neuralgičnom području jer to bi otvorilo Pandorinu kutiju u pogledu samih zahteva da se na jedan radikalan način rešavaju i druga mnogo složenija i važnija pitanja“, dodao je Đukić.

Kazao je da će Trampu, pored Kine, najprioritetniji zadak biti da ugasi rat i krizu na Bliskom istoku, te dodao da misli da će on tu imati najviše uspeha kao i da će mu kost u grlu biti Iran, sa kojim u prethodnom mandatu zaista nije ništa uradio.

„Očekuju ga veliki problemi i ogromna obećanja koja je dao i videćemo koliko će njegov mandat biti uspešan i da li će se Amerika uopšte dotaći tog zlatnog doba koje je obećao“, kazao je Đukić.

(Beta)

