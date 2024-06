Dobrovoljnim davaocima krvi paket ulaznica za Belgrade Beer Fest

Građani Beograda, koji od sutra do 18. juna dobrovoljno daju krv, dobiće paket ulaznica za muzički festival Belgrade Beer Fest.

Kako je najavio Institut za transfuziju krvi, građani koji se prvi odazovu pozivu da doniraju krv dobiće VIP ulaznice za predstojeći festival dok će ostali davaoci dobiti „regularni“ paket ulaznica za sva četiri festivalska dana.

Zainteresovani građani mogu sutra dati krv kod starog Merkatora na Novom Beogradu od 10 do 14 časova a u petak, 14. juna to mogu učiniti ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Banovom brdu od 9 do 14 časova i u studentskom domu „Studentski grad“ na Novom Beogradu od 11 do 15 časova.

U ponedeljak, 17. juna od 10 do 14 časova ispred gradske opštine Zvezdara biće postavljen transfuziološki autobus dok će u utorak, 18. juna od 10 do 15 časova biti postavljen ispred tržnog centra „Banjica“.

Manifestacija Belgrade Beer Fest biće održana od 20. do 23. juna na Ušću.

(Beta)

