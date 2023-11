Dveri i Zavetnici: Od početka kampanje – 82 negativne naslovne strane o 'Nacionalnom okupljanju'

Stranka Zavetnici i pokret Dveri naveli su danas da su od početka izborne kampanje, o njihovoj koaliciji „Nacionalno okupljanje“, objavljene 82 naslovne strane devnih novina u Srbiji.

Na prezentaciji koja je predstavljena u beogradskim prostorijama stranke Zavetnici, navedeno je da je 240 tekstova (77 odsto) o toj koaliciji bilo negativno, 50 (16 odsto) neutralno, a 20 (sedam odsto) pozitivno.

Predsednica Zavetnika Milica Đurđević Stamenkovski ocenila je da taj „višak agresije“ u javnom prostoru koriste i „probriselska opozicija i probriselska vlast“.

„Na televizijama sa nacionalnom frekvencijom nijedan sekund nismo dobili“, kazala je Đurđević Stamenkovski, navodeći da od kada je predata njihova izborna lista nisu pozvani da gostuju na tim televizijama.

Ocenila je da je savezom Zavetnika i Dveri „srušen monopol“ na političkoj sceni, „koji su držali probriselska opozicija i probriselska vlast“, jer ta koalicija predstavlja alternativu.

„Nacionalno okupljanje na besprizornu hajku neće odgovarati besprizornom hajkom, već ćemo odgovarati istinom i činjenicama“, kazala je Đurđević Stamenkovski.

Prema njenim rečima, ambasador SAD Kristofer Hil „čini sve“ da „Nacionalno okupljanje“ ne bude druga politička snaga, a da je to pred prošle izbore radio specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar.

Predsednik Dveri Boško Obradović naveo je da, pored podataka koje su izneli, veliki deo nije zabeležen, posebno ono što se dešava na elktronskim medijima i na društvenim mrežama.

Ocenio je da je „Nacionalno okupljanje“ najnapadanija lista od raspisivanja izbora, gde ih jedna strana optužuje da su „Vučićevi“, dok ih druga strana optužuje da su „Đulasovi“, što prema njegovim rečima znači da „nisu ničiji“.

„Smetamo im zato što kvarimo ovu njihovu igru monopola u medijima“, naveo je Obradović, uz ocenu da vlast i opozicija imaju dogovor o međusobnom napadanju kako niko drugi ne bi bio pomenut u medijima.

Dodao je i da će neke od laži i kleveta koje se iznose na njihov račun završiti na sudu.

„Mi iz ovoga zaključujemo da su nas se uplašili i da nam rejting raste“, kazao je Obradović.

Kandidat za gradonačelnika Beograda ispred te liste, profesor Ratko Ristić, ocenio je da „Vučićeva pokvarenost ne poznaje granice“, navodeći da ga je tokom gostovanja u Parizu optužio da „krade od države“ na osnovu teksta iz lista Kurir.

Ristić je kazao da on plaća porez, a da takvi podaci svakako ne bi trebalo da budu dostupni javnosti, što, prema njegovim rečima, znači da neko iz Poreske službe dostavlja podatke građana medijima.

„Ko to iz Poreske službe daje podatke koji ne bi trebalo da su javni medijima? Ako je bilo nešto nelegalno, trebalo je da pošalju inspektore i da me uhapse“, naveo je on.

Najavio je i da će tužiti predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog tvrdnji da „krade od države“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.