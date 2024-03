Ejdus i Janjatović: Vreme je da vlast shvati da je u njenom interesu da obezbedi slobodnije izbore

Vreme je da vlast shvati da je u njihovom interesu da naprave određene ustupke i obezbede slobodnije izbore, saglasili su se večeras profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Filip Ejdus i novinar i publicista Petar Janjatović.

Oni su u „Utisku nedelje“na TV Nova ocenili i da je ljudima u Srbiji potreban dobar i kvalitetan dijalog koji nemaju, piše portal nova.rs.

Kazali su da ProGlas treba da nastavi sa tribinama po Srbiji kako bi građanima pružio dijalog, a da, kako su ocenili „nikako ne odustaje od zatraženih izbornih uslova jer bi na slobodnijim i fer izborima – aktuelna vlast izgubila“.

Ejdus je kazao da je potrebno da se vlasti pruži šansa da ispuni neku preporuku Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), te naveo „da je vlast već učinila ustupak da promeri termin izbora“.

„To nije dovoljno, ali je korak potencijalno u dobrom pravcu“, kazao je on, te istakao da naredni izbori „neće biti savršeni izbori“.

Kako je kazao, račun dela opozicije je da iznutra i spolja pritisnu da vlast sama proceni da je u njihovom interesu da ispoštuju zakon, da naprave određene ustupke i da, naveo je, „ti izbori budu malo slobodniji i malo pošteniji nego što su bili prethodni“.

Podsetio je da je ProGlas potpisalo oko 200.000 ljudi, reagujući tako na izjavu premijerke u tehničkom mandatu Ane Brnabić da su inicijatori ProGlasa sebi pripisali da su „najpametniji, najugledniji, najobrazovaniji, te da je „veće mudraca“.

Prema istraživanju koje je poslednje rađeno, rekao je Ejdus, od oko 40 odsto građana Srbije koji su čuli za ProGlas – 62 odsto podržava rad.

„Čini se da to nije samo ‘savet mudraca’, jedna mala grupa ljudi, nego da je to zapravo jedna grupa ljudi u ovoj zemlji koji su zabrinuti građani i koji žele sistemske promene u ovom društvu“, kazao je on.

Janjatović je naveo da njemu, kao biraču, jedini uslov da „matematika bude istinita“.

„Kako je ko zaokružio – tako da se pojavi u rezultatima“, kazao je.

Smatra da vlast nema podršku u narodu, i da ukoliko bi matematika brojanja glasova bila ispravna, odnosno ako bi se čuvala biračka mesta – aktuelna vlast bila bi smenjena.

„Mislim da sa svim ovim i medijskim blokadama i ucenjivanjima ljudi, i sa dovoženjima ljudi iz Republike Srpske, kad bi se podvukla crta i tačno izmerilo koliko je ko za koga glasao, ova vlast više ne bi postojala“, istakao je Janjatović.

Kako je kazao, neće odustati od izlaska na biralište, „jer glasanje smatra načinom na koji može da iznese svoj stav“.

(Beta)

