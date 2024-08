Ekološko udruženje: Pritisak na medicinare u Gornjem Milanovcu koji su protiv rudarenja litijuma

Ekološko udruženje „Suvoborska greda“ u Gornjem Milanovcu je saopštilo da na zdravstvene radnike iz tog grada koji su potpisali javni apel protiv rudarenja litijuma Ministarstvo zdravlja vrši pritisak da bi povukli potpise.

„Budući da je predsednik države najavio da će vlast formirati tim lekara koji će se izjasniti o rudarenju litijuma i bora u Srbiji, a nema nikakve sumnje kakav će biti stav tima koji vlast bude formirala, ovakav apel stotine medicinskih radnika poslednje je što bi u ovom trenutku odgovaralo zagovornicima rudarenja litijuma i bora“, piše u noćašnjem saopštenju „Suvoborske grede“.

Ocenjeno je da, iako je u apelu zdravstvenih radnika iz Gornjeg Milanovca navedeno da to nije pitanje politike nego pitanje opstanka, Vlada Srbije u njima „očigledno vidi prepreku za sprovođenje planova koju treba na neki način ukloniti, pa nije izostala ni brza reakcija – ućutkivanja, ucene, pretnje“.

„Zbog toga pozivamo sve zdravstvene radnike koji drže do svog poziva, do radne etike, do Hipokratove zakletve i do zdravlja stanovnika Srbije, da stanu rame uz rame sa svojim kolegama iz Gornjeg Milanovca, da se svojim znanjem, zvanjem i dostojanstvom usprotive uništavanju zdravlja i života ljudi u celoj zemlji i da ne dozvole da se na ovaj način tretira najplemenitija ljudska delatnost“, piše u saopštenju Ekološkog udruženja.

Oko 60 zdravstvenih radnika Doma zdravlja i Bolnice u Gornjem Milanovcu je u četvrtak potpisalo javni apel protiv rudarenja litijuma i bora u Srbiji, ocenivši da bi izlaganje isparenjima sumporne kiseline tokom tog postupka „dovelo do nesagledivih posledica po zdravlje ljudi“.

(Beta)

