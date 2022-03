130.000 prijavljenih za fiskalizaciju, novi rok za subvencije

BEOGRAD – Više od 130.000 privrednih društava se prijavilo za novi sistem fiskalizacije, produženja roka neće biti a oni koji nisu iskoristili državne subvencije za njih će moći da se prijave između 15. marta i 5. aprila, poručio je danas ministar finansija Siniša Mali prilikom posete Centru lepote Una u Beogradu.

On je istakao da će svi za koje obaveza postoji od 1. maja morati da rade po novom sistemu fiskalizaacije.

„Izašli smo u susret onima koji još nisu uzeli subvenciju za nabavku nove fiskalne kase. Od 15. marta do 5. aprila, može da se za državne subvencije prijavi svako ko to nije uradio do sada“, rekao je on.

Podsetio je da država daje 100 evra za fiskalnu kasu, i 100 evra po lokaciji.

„Tako pokrivamo u potpunosti troškove nabavke novih fiskalnih uređaja kao što smo i obećali“, rekao je on.

Mali je ocenio da je fiskalizacija možda i najače oružje u borbi protiv sive ekonomije i objasnio da su po novom zakonu i kozmetički salon u obavezi da se fiskalizuju.

Ministar je zahvalio vlasnici centra Una na odgovornosti i ažurnosti, kada je implementacija ovog novog sistema u pitanju.

„Zahvaljujem što tako podržava napore Vlade Srbije u zajedničkoj borbi protiv sive ekonomije. Što više novca vi zarađujete, malo više novca zarađuje i država u svoj budžet, a iz tog budžeta gradimo puteve, povećavamo plate i penzije, i trudimo se da Srbiju učinimo boljim i lepšim mestom za život“, poručio je on.

Mali je ocenio da novi sistem efiskalizacije funkcioniše savršeno i podsetio da fiskalni račun ima QR kod.

„Tako građani telefonom mogu da provere da li je račun ispravan ili nije. I to je način da se borimo protiv sive ekonomije“, rekao je on.

Vlasnica centra Una Ana Drizić rekla je da su iskoristili u prvom roku da se prijave za subvencije.

„Novac je jako brzo legao na naš račun. Što se tiče fiskalne kase, sve je završeno za sedam dana. Sistem je jednostavan, ništa nas nije omelo u našem poslovanju“, istakla je ona.

(Tanjug)

