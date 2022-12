Abramović: Otpad je energent i resurs, a domaći zakoni to potvrđuju

KOPAONIK – Pomoćnik ministara zaštite životne sredine Filip Abramović rekao je danas da na Kopaniku je država pre više godina, donošenjem različitih propisa u oblasti životne sredine, pokazala da otpad smatra enegrentom i resursom.

Na panelu „Otpad kao energent i resurs reciklažne industrije“, u okviru „Regionalne look up eko konferencije“ , Abramović je naveo da je vlada donela Program upravljanja otpadom, a zatim i Program cirkularne ekonomije, što pokazuje tendenciju vlade da poveže energetiku i životnu sredinu.

Abramović je naglasio da Ministarstvo radi na proširenju legislative u tim oblastima i njenom usaglašavanju sa zakonodavstvom EU, ali i da u pripremi propisa i podzakonskih akata sarađuje sa privredom.

Stručnjak za ekologiju iz Hrvatske, Viktor Simančić, rekao je da Srbija ima dobre stručnjake za ekologiju i reciklažu, ali je preporučio da se preispitaju neke obaveze koje smo preuzeli od EU u vezi sa količinom otpada koji treba da recikliramo.

Naveo je primer Finske koja je odavno rekla da ne može da reciklira više do 40 odsto, pa sada ostatak otpada pretvara u toplotnu i električnu energiju.

„Nemojte da instalirate bezbroj kanti po gradovima za odvajanje otpada kao u Hrvatskoj, pa da posle ne znate gde sa njim“, upozorio je Simančić.

On je preporučio da se postrojenja za reciklažu podižu blizu izvora otpada, kao bi se smanjili troškovi prerade, jer se inače neće isplatiti da se to radi.

Simančić je preporučio da se nipošto ne sprovodi slepo svaka direktiva EU i naglasio kako se ništa od toga ne mora.

„Vi morate za svaku stvar da napravite kalkulaciju. Imate fenomenalan kadar, mogo njih poznajem po 20 godina. Kod svake stvari se zapitajte šta vam se od toga isplati“, poručio je Simančić.

On je sugerisao i da se iz zvanične terminologije izbaci naziv spalionica i uvede novi – postojenja na gorivo od otpada, ili energana na gorivo od otpada, kako se ne bi širio strah kod građana od takvih postrojenja.

Rukovodilac u kompaniji „Eliksir“ Nemanja Todorović, rekao je da je, na osnovu upoznavanja različitih praksi u zemljama Evrope, u toj kompaniji uočeno da se pristup tretmanu otpada razlikuje od zemlje do zemlje i da svako to prilagođava svojim prilikama i potrebama, ali da im je zajedničko to što svi na otpad gledaju kao na resurs.

„Naš zaključak je da otpad jeste resurs koji se ne sme odbaciti i da završava po jarugama, potocima, rekama i planinama, jer ima ogroman potencijal, a ekološki uticaj reciklaže je skoro nemerljiv“, istakao je Todorović.

(Tanjug)

