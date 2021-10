Adio Alitalija – večeras poslednji let

RIM – Ikona italijanskog vazdušnog saobraćaja, nacionalni avio-prevoznik Alitalija, obaviće večeras poslednji let, i to na liniji od Kaljarija do Rima.

Prema agenciji Ansa, poletanjem iz Sardinije i sletanjem na matični aerodrom Rim-Fjumićino večeras u 23:10 časova, Alitalija će ispisati poslednju stranicu svoje bogate 75-godišnje istorije.

Zameniće je nova državna avio-kompanija ITA, koja treba da počne s radom sutra.

Alitalija, čije je ime decenijama bilo vezivano za italijanski ekonomski bum posle Drugog svetskog rata, gubila je novac od 2008. godine da bi 2017. otišla u stečaj i bila stavljena pod stečajnu upravu.

Korona mere ograničenja putovanja avionom dodatno su povećale probleme Alitalije, a kompanija je 25. avgusta ove godine definitivno prekinula prodaju avio-karata.

Evropska komisija je u septembru dala odobrenje novom italijanskom avio-prevozniku ITA (Italia Trasporto Aereo) i odlučila da novu kompaniju ne tereti za 900 miliona evra nezakonite državne pomoći koju je njen prethodnik primio 2017. godine.

Mada neki mediji izveštavaju da brend Alitalija možda neće zamreti i da je na pomolu neki dogovor, inicijalna aukcija za prodaju ovog brenda nije privukla nijednu ponudu, a ITA je ocenila da je početna cena previsoka.

Alitalija je bila treća najveća evropska avio-kompanija krajem 1960-ih, posle Britiš Ervejza i Er Fransa. Od početnih 10.000 prevezenih putnika 1947. godine, ta cifra je narasla na 25 miliona putnika godišnje 1990-ih .

Alitalija je bila prva avio-kompanija na svetu koja je prevozila papu, papskim avionom poznatim pod imenom Šepard Uan (Prvi pastir). Četiri pape su letele avionom Alitalije u više od 170 zemalja na svim kontinentima.

(Tanjug)

