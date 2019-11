Aerodrom „Morava“ dobija novu pistu, od države 155 mil dinara

KRALJEVO – Vlada Srbije donela je rešenje kojim se izdvaja 155 miliona dinara iz budžeta za izvođenje radova na aerodromu ,,Morava“ kod Kraljeva.

Kako prenosi portal Glas zapadne Srbije, u odluci se ne precizira koji se radovi planiraju, a pomoćnik ministra za avio-saobraćaj Zoran Ilić kaže da Vlada Srbije planira izgradnju nove piste, jer je postojeća građena za vojne avione koji su lakši.

Govoreći o uspostavljanju redovnih letova sa aerodroma „Morava“, Ilić podseća da je Vlada Srbije prošlog meseca proglasila javnim interesom obavljanje avio-prevoza na dve linije sa aerodroma u Kraljevu do Soluna i Beča.

„Prve nedelje decembra, ukoliko tender za izbor avio-prevoznika bude uspešno završen, do Beca, a u drugoj polovini marta 2020. startuju letovi Kraljevo-Solun“, rekao je Ilić.

Prema njegovim rečima, Vlada Srbije će pobednika na tenderu za izbor avio-prevoznika subvencionisati sa 5,7 miliona evra u naredne tri godine.

,,Očekujemo da će se tu javiti Viz Er, možda i Er Srbija. Verujem da bi Er Srbija trebalo da bude najzainteresovanija, s obzirom da Kraljevo nije daleko od Beograda i da im je možda lakše da se ovde baziraju. Međutim, nemam informaciju da su preuzeli dokumentaciju“, rekao je Ilić.

Motiv kompanije koja će dobiti posao je, navodi on, da ima što više putnika, a to će ostvariti samo ukoliko bude imala povoljne cene avio-karata i dodao da očekuje da će cena povratne avio-karte do Beca i Soluna biti između 10.000 i 12.000 dinara.

