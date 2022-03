Aleksandar Seničić: Zasad nema otkazivanja aranžmana, ali će biti problema

„Kriza će uticati dvojako. S jedne strane, imamo značajno povećanje cene energenata, pre svega goriva za avione, pa i ostalog goriva i to će uticati na cene avionskog prevoza i smanjiti broj gostiju koji su očekivani na nekim destinacijama“, rekao je Seničić.

On je dodao da bi to, s druge strane, moglo dovesti do pada cena u turističkim centrima u Egiptu i Turskoj.

Foto Tanjug/ Video arhiva

(Tanjug)

