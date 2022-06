Aleksić (Narodna stranka): Vlast je neposobna, hitno duplirati budžet za poljoprivredu

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić rekao je danas da vlast Srbije nije sposobna da se nosi s problemima u proizvodnji struje i proizvodnji i distribuciji hrane i, kako je dodao, „s velikom ekonomskom krizom koja sledi“.

Aleksić je za Radio-Televiziji Vojvodine rekao i da „uvodjenje ili neuvodjenje sankcija Rusiji neće uticati na kvalitet života građana Srbije“.

Aleksić smatra da je „hitno potrebno duplirati budžet za podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji“ i da se „hitno upumpa novac direktno poljoprivrednim gazdinstvima“.

„Voćari, povrtari i stočari moraju da hitno dobiju novac da bi mogli da održe proizvodnju, koja je mnogo poskupela, a i dalje plaćaju akcizu na dizel više od 80 dinara po litru, koju je neophodno hitno ukinuti“, rekao je on.

Aleksić koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom u Trsteniku, rekao je da poljoprivrednici širom Srbije više ne mogu da održe proizvodnju, te napuštaju imanja i „idu da voze kamione u Sloveniji i Slovačkoj“.

Upitan odakle novac za podsticaje poljoprivrednicima, Aleksić je odgovorio da novca ima dovoljno ali ga država „poklanja kompanijama bliskim vlastima i stranim kompanijama“.

„Da se više ne daje ’Milenijum timu’ bespovratno 10 miliona evra za razvoj banjskog turizma ili firmi ’Južna Bačka’ za kupovinu hotela u Vrnjačkoj Banji“, rekao je on.

Naveo je i da je jedan „proizvođač švajcarske čokolade od gradjana Srbije dobio 120.000 evra po zaposlenom, a Henkel 145.000 evra po zaposlenom“, te ocenio da bi sve to trebalo preusmeriti u subvencije za poljoprivredu i ukinuti akzice na struju.

Aleksić je naveo da je Srbija danas uvezla struju u vrednosti od četiri miliona evra i da se mesecima unazad daje izmedju tri i pet miliona evra dnevno samo na uvoz struje.

„Ove jeseni i zime čeka nas strašna kriza u vezi sa električnom energijom. Imamo tri puta manje uglja nego što je potrebno i, umesto da u ovom periodu izvozimo struju kao do pre dve godine, uvozimo je“, rekao je on.

Naveo je da su za to „prvenstveno odgovorni bivši direktor EPS-a Milorad Grčić i ministarka Zorana Mihajlović“.

Procenio je da Srbiju „sa brašnom i uljem čeka kriza slična onoj sa šećerom“, koja je, kako smatra, „veštački izazvana“ – izazvana je panika da će biti krize u snabdevanju šećerom koji se medjutim proizvodi kao i ranijih godina.

„Narod je potom kupovao šećer za dve ili tri godine unapred i tako je skočila cena, i gradjani su kroz veći iznos PDV-a vratili značajan deo onoga što su dobili kao pomoć od države pre izbora“, rekao je aleksić i ocenio da je tako došlo do nestašice.

Ukazao je da je „Vlada donela uredbu o ograničavanju cena koja je izazvala još veće probleme“ jer je dovela do toga da proizvodjači džema, sokova, kolača umesto da uzimaju šećer od veletrgovaca, kupuju ga u prodavnicama, a male trgovinske radnje plaćaju šećer skuplje nego što mogu da ga prodaju, pa kažu da ga nemaju“.

Upitan o sankcijama Rusiji i usaglašavanju sa EU, Aleksić je odgovorio da bi usaglašavanje Srbije prvo trebalo da počne poštovanjem zakona, slobodom medija i borbom protiv kriminala i korupcije.

„Razumem da je Brislelu i Evropi važno da Srbija bude među državama koje su uvele sankcije, ali šta je interes građana Srbije? Ne možemo mi da ispunjavamo želje, nego treba da vodimo računa o našem narodu“, rekao je Aleksić.

Rekao je da je uvodjenje sankcija Rusji pitanje za vlast u Srbiji, a „mi ćemo da saslušamo argumente u parlamentu, pa ćemo se opredeliti. Narodna stranka je protiv toga da opozicija nosi barjak uvođenja sankcija, to je pitanje za vlast, ona je dobili mandat da to rešava“, rekao je on.

„Nećemo dozvoliti da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ’baci kosku’ i da se mi onda gložimo da li sankcije ili ne sankcije. O tome mora da se izjasni Vučić“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

