Alkohol se pred praznike kupovao više nego prethodnih godina

BEOGRAD – I ove godine su 30. i 31. decembar bili najudarniji dani za kupovinu prehrambene robe, a ono što se razlikovalo u odnosu na ranije godine je da su se više kupovala alkoholna pića.

Prema podacim Privredne komore Srbije 25 do 40 odsto se više kupovao alkohol, a sekretar Udruženja za trgovinu PKS Žarko Malinović objašnjava to time što se 2021. uglavnom čekala kod kuće, odnosno mnogo više nego ranijih godina.

Više se kupovalo i pakovano meso i još dvadesetak namirnica, ali se zato, recimo, brašno kupovalo manje nego ranije, što Malinović objašnjava time da su verovatno ljudi pravili zalihe na početku pandemije.

Malinović za Tanjug kaže i da se uoči praznika više kupovalo u maloprodajnim objektima, dok je prethodnih meseci primećen porast online kupovine namirnica.

„Razloge za to treba pre svega tražiti u dve stvari. Jedna je što je određene vrste roba teško izabrati putem onlajn trgovine, a druga se tiče naših kapaciteta za dostavu, koji su prilično ograničeni i predstavljaju izazove sa kojima ćemo se nositi u ovoj i sledećim godinama“, kazao je Malinović.

Kaže i da se zahvaljujući inicijativi PKS da se u drugoj polovini decembra ublaže mere za rad trgovina, delom stabilizovao promet i u drugim, neprehrambenim segmentima trgovine.

Taj period je za njih najvažniji, jer je decembar mesec kada ostvaruju najveći promet.

Tako, recimo, kada se govori o igračkama, više od 30 odsto ukupnog godišnjeg prometa se postigne upravo u decembru.

„Pošto se blizu14 milijradi dinara prometa u prodaji bele tehnike, igračaka, odeće, obuće ostvari u drugoj polovini decembra, insistirali smo da se uz poštovanje epidemioloških mera relaksira radno vreme. Time smo uspeli da izbegnemo gužve u radnjama ali i gubitke u neprehrambenom delu trgovine“, navodi Malinović.

Ukupne podatke o prometu Komora će imati krajem meseca, ali prema onome što se do sada zna, procene su da neće biti značajnijeg pada i da su za poslednja dva poslednja vikenda u 2020. ostvareni prometi približni onima iz prethodne godine.

(Tanjug)

