Altiparmakov: Nedostaju domaće privatne investicije

BEOGRAD – Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov kaze da je ekonomski opravdano da plate rastu u skladu sa privrednim rastom, a to je u trenutnim okolnostima oko šest odsto.

Za razliku od penzija gde postoji sistemski zakon koji propisuje jednako povećanje za sve penzionere u javnom sektoru je opravdano različcito povećanje plata, kaže Altiparmakov koji se zalaže da i ta oblast bude uređena sistemski.

On je za Blic, na pitanje da li je ekonomski opravdan najavljeni rast penzija od 5 ili 5,5 odsto, rekao da ekonomski opravdano da i plate i penzije rastu u skladu sa privrednim rastom, odnosno mogućnostima.

Altiparmakov je ukazao da je sada vazno i da svi penzioneri dobiju toliko povećanje.

On je ocenio i da Srbija ima veliki manjak ukupnih investicija, odnosno domaćih privrednih investicija.

„Zemlje regiona u proseku investiraju od 22 do 23 odsto BDP a mi investiramo samo 18 odsto, i to je jedan od razloga što je naš privredni rast sporiji, pored loših institucija i pravne nesigurnosti“, smatra on.

Prema njegovim rečima, manjak od jedan odsto BDP ili 350 miliona evra godisnje odnosi se na drzavne investicije, dok je manjak domaćih privatnih investicija 3 odso BDP ili milijardu evra godisnje.

Kada su u pitanju strane investicije Altiparmakov smatra da bi trebalo u regionu privlačiti investirote dobrim poslovnim ambijentom, a ne da se svi utrkuju ko će dati veće stimulacije.

On ocenjuje i da strani investiori ne mogu rešiti problem privrednog rasta, niti vlada može obezbediti ekonomski prosperitet, jer je njen posao da uredi poslovni ambijent.

Očekuje i da predstojeći budžet bude uravnotežzen, a navodi da bi prioriteti trebalo da se usmeri na investicije u životnu sredinu i infrastrukturu.

Ocenuje i da će privredni rast naredne godine biti oko 3,5 odsto, a da bi pet odsto mogao da bude kada bi sproveli strukturne reforme kao Češka ili Slovačka.

(Tanjug)