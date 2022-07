Ambasadorka Joksimović: Džonson pada zbog ekonomske krize

LONDON – Ambasadorka Srbije u Velikoj Britaniji Aleksandra Joksimović, ocenila je danas da je razlog duboke krize vlade britanskog premijera Borisa Džonsona veliki pad životnog standarda građana.

„Cene energenata su naglo skočile, benzin je 1,91 funta a dizela 1,99 funti po litru, računi za struju i gas u aprilu su povećani za 54 odsto, uz najavu da će u oktobru biti novo poskupljenje od 27 procenata. To je povećanje do oko 700 funti godišnje po domaćinstvu. Inflacija je u aprilu bila devet odsto sa prognozom centralne banke od 11 procenata do kraja godine“, rekla je Joksimovićeva za Tanjug.

Navela je da je britanska centralna banka, u pokušaju da smiri inflaciju, od decembra prošle godine do juna ove, podigla kamatnu stopu na 1,25 procentnih poena, sa najavom da bi mogla biti podignuta za još 0,5 odsto.

Ambasadorka je ocenila da je situacija u transpoprtnom sektoru trenutno veoma teška.

„U Britaniji vlada saobraćajni haos, pre svega zbog štrajka železničara koji još traje, a drastična je situacija i sa aviosaboraćajem, odnosno sa aerodromima i aviokompnijama. Vest od juče je da će ‘Britiš ervejz’ obustaviti 10.000 letova do oktobra, ‘Izi džet’ ima takođe velike probleme i njihovi letovi su konstantno pod znakom pitanja“, navela je Joksimovićeva.

Ambasadorka je objasnila da je tokom pandemije veliki broj radnika otpušten u pokušaju da se finansijski očuvaju kompanije i sada nije moguće u kratkom vremenu vratiti na posao zemaljsko i letačko soblje.

„Zato se dešava da u avione nema ko da unese i iz njih iznese prtljag. Zato se otkazuju letovi, jer aerodromi ne mogu da obezbede zemaljsku logistiku za njih“, precizirala je Joksimovićeva.

Istakla je da veliki broj turista ne zna hoće li njihovi letovi da budu realizovani i da se svakodnevno dešava da neko krene na put, ali ne stigne do svog odredišta, a nema zamenskih letova.

„Bilo je i otkazanih letova ‘Er Srbije’, a na nekima od njih nije bilo moguće uneti ništa osim ručnog prtljaga zbog nedostatka aerodromskog osoblja“, rekla je ambasadorka Srbije u Londonu.

Ocenila je da je zbog krize Džonsonove vlade u toku nadmetanje za novog lidera Konzervativne stranke, jer premijer mora da bude najpre izabran za predsednika Torijevaca.

Ambasadorka Joksimović smatra da u aktuelnoj političkoj situaciji nije izvesno da li će se kriza razrešiti tako što će konzervativci uspeti da formiraju novu vladu, ili će biti raspisani novi izbori, ali da kako god rešenje bude, sledeća vlada će morati da bude stabilna i da ima ozbiljan ekonomski plan.

(Tanjug)

