Američki investitori u Srbiji imaju iste zahteve kao i domaći

Dodatne američke investitore bi u Srbiju privukli isti uslovi koje zahtevaju i domaći privrednici – pravna država i jednostavniji propisi, ocenjeno je danas u Beogradu na panelu „Kako podstaći američke investicije u Srbiji?“.

Obim ulaganja američkih firmi u Srbiji je dostigao četiri milijarde dolara, kada se uračunaju i prilivi iz njihovih evropskih sedišta, ali može da bude veći, rečeno je na skupu koji je organizovala Nova ekonomija uz podršku Ambasade SAD.

Šef ekonomskog odeljenja u Ambasadi SAD u Beogradu Beron Lobstajn rekao je da su SAD za 20 godina korenito promenile odnos prema Srbiji, da je prethodni cilj saradnje bio stabilizacija i ekonomski oporavak, a da se sada aktivno radi na pospešivanju investicione klime.

Po njegovim rečima, obim investicija SAD u Srbiji je znatno veći od 600 miliona dolara, koliko beleži zvanična statistika.

„Američke kompanije ulažu kroz svoje evropske podružnice, pa mi koristimo cifru od približno četiri milijarde. Te investicije zapošljavaju 20.000 gradjana u Srbiji. Ta saradnja ohrabruje, ali ona može da bude znatno veća“, ocenio je Lobstajn.

SAD su dosadašnjim donacijama najviše podržavali izgradnju institucija i demokratizaciju u Srbiji.

Predsednik Upravnog odbora Američke privredne komore (AmCham) Srbija Zoran Petrović je rekao da se američke kompanije nisu ograničile na prvobitne investicije, već da su one konstantno reinvestirale u svoje poslovanje.

„Prvo su to bile proizvodne kompanije, poput Ball korporacije i Filip Morisa, ali je težište saradnje u proteklih par godina najvidljivije u IT sektoru“, naveo je on.

Po njegovim rečima, jedna od glavnih prepreka produbljavanju saradnje je i Zakon o deviznom poslovanju, čiji delovi korene vuku iz komunističke Jugoslavije, zbog kojih kompanije sa američkim kapitalom često, makar na papiru, izmeštaju svoje poslovanje.

Dodao je da je potrebno izgraditi kvalitetnije institucije i unaprediti vladavinu prava, i da nije najvažniji samo rast BDP-a, već kreiranje ambijenta gde će rast biti kontinuiran.

„Američke IT kompanije sve češće kupuju domaće tehnološke firme, što ima veliki globalni odjek medju investitorima, i daje kredibilitet domaćoj sceni“, ocenio je direktor Inicijative „Digitalna Srbija“ Nebojša Djurdjević.

Savetnik za strateška ulaganja iz Vlada Srbije Nemanja Jevtović smatra da je ovo najbolji period za investiranje u Srbiji koja je zadržala prvo mesto u Evropi po stranim direktnim investicijama, uprkos recesiji koju je izazvala pandemija.

On je istakao da Vlada Srbija sada želi da se fokusira na razvoj visokotehnoloških grana, ali i decentralizaciju, kako bi ekonomski razvoj dopreo i do manje razvijenih opština.

Regionalni programski menadžer kompanije E3 International Lena Bratić kazala je da je raduje povratak američkih energetskih investicija na prostor zapadnog Balkana.

„Vlada SAD se ponovo aktivira u sferi energetike, nakon 17 godina pauza u investicijama. Energetika je uključena i u strateške dokumente Srbije, a dolazak kapitala nekih od najznačajnih američkih kompanija može se očekivati nakon dolaska DFC-a“, rekla je Bratić.

(Beta)

